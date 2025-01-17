Пенсия по баллам: что изменится в расчете пенсий — Finance.ua

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Пенсия по баллам: что изменится в расчете пенсий

Казна и Политика
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Пенсия по баллам: что изменится в расчете пенсий
Пенсия по баллам: что изменится в расчете пенсий
Основное новшество — введение бальной системы, которая заменит имеющиеся коэффициенты стажа и зарплаты.
Что изменится в расчете пенсий?
Теперь пенсии рассчитывают с учетом трех факторов: коэффициента стажа, индивидуального коэффициента зарплаты и средней зарплаты по Украине за три года, предшествующие году назначения пенсии.
С введением бальной системы все эти показатели уйдут в прошлое.
Пенсия будет состоять из двух частей — базовой и страховой, а расчет будет производиться на основе набранных баллов, которые умножаются на стоимость одного балла.
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Цель реформы — сделать систему более прозрачной и универсальной. Теперь пенсии будут индексироваться одинаково для всех, в то же время чиновники уверяют, что реформа позволит увеличить пенсии для 80% пенсионеров.
Что будет со льготным стажем?
Согласно новому законопроекту, льготный стаж, который сейчас позволяет ускоренно выходить на пенсию (например, для работников, работающих в тяжелых и опасных условиях), вероятнее всего, будет отменен. В тексте законопроекта нет упоминания о сохранении прежних условий для работающих по списку № 1 (работники с вредными или опасными условиями труда), а значит, льготный стаж может быть исключен из расчетов.
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Однако предусмотрено, что стаж, накопленный до вступления в силу нового закона, будет засчитываться по прежним правилам. Важно, что для получения права на пенсию по новым стандартам важным станет не только сам стаж, но и количество набранных баллов. Даже если человек не соберет 15 лет стажа, но успеет накопить 1440 баллов, он все равно сможет выйти на пенсию в возрасте 65 лет.
Как это отразится на выплатах?
Министерство социальной политики уверяет, что пенсии не упадут. Даже в самом худшем случае они останутся на прежнем уровне. По словам экспертов, многое будет зависеть от того, как быстро и эффективно будет внедряться реформа, а также от того, как изменится стоимость балла и индексирование пенсий в будущем.
Таким образом, пенсионерам, которые сегодня находятся на пенсии, следует ожидать, что изменения коснутся их выплат не сразу. Для тех, кто будет выходить на пенсию после 2025 года, важно понимать, что новое законодательство откроет новые возможности для расчета пенсий, но также потребует и определенных усилий для накопления достаточного количества баллов.
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Реформа по сути делает акцент на официальных заработках и страховых взносах. Таким образом, выгоднее будет работать с белой зарплатой и активно пополнять свой пенсионный счет. Однако для пенсионеров, имеющих трудовой стаж со льготами, может быть сложнее адаптироваться к новым правилам, ведь их льготы по стажу, вероятнее всего, отменят.
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По материалам:
На пенсии
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