Как изменились расходы на пенсии украинцев за 2024 год (инфографика ПФ) — Finance.ua

Как изменились расходы на пенсии украинцев за 2024 год (инфографика ПФ) Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Как изменились расходы на пенсии украинцев за 2024 год (инфографика ПФ)

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79 млрд гривен больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает ПФУ

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По оперативным данным, расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты составили 821,5 млрд гривен, что на 75,2 млрд грн больше, чем в 2023 году.

ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что в декабре 2024 года завершено финансирование пенсионных выплат, что составляет 63,3 млрд грн. Из этой суммы 54,0 млрд грн было направлено через уполномоченные банки, а 9,3 млрд грн — через АО «Укрпочта».

Граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, получили с 1 января право на назначение пенсии при наличии страхового стажа 32 года, гласит статья 26 закона Украины «Об обязательном пенсионном страховании», принятого в 2003 году, и с изменениями, принятыми в 2004—2024 годах.

В случае отсутствия такого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 63 года с 1 января получат лица при наличии страхового стажа от 22 до 32 лет, а при достижении возраста 65 лет — от 15 до 22 лет.

Справка Finance.ua:

Специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы после реформы. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики. В документе говорится, что все специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы и их выплата будет переведена на государственный бюджет.

Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии и ЧАЭС, могут получить дополнительные выплаты. Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Татьяна Коваль. С 1 января 2025 года некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату. Ее размер составит 2361 грн. Выплаты определили по закону Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

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