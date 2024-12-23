Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы — Finance.ua

Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы

Специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы после реформы.

Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.

В документе говорится, что все специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы и их выплаты возложат на государственный бюджет.

При этом дополнительные государственные социальные выплаты к пенсии для каждой отдельной категории лиц будут устанавливаться как процент от базовой величины, размер которой на старте реформы будет эквивалентен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Вместе с тем планируется создать профессиональные пенсионные фонды для оплаты специальных пенсий.

Читайте также Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система

Что касается рядовых граждан и пенсионеров, то для них планируется создание государственного накопительного пенсионного фонда, в котором откроют все обязательные пенсионные счета граждан, на которых накопления будут храниться в течение первых трех лет после реформы.

С 4 года реформ у граждан появится право перенести свои пенсионные сбережения на счета частных страховых компаний или негосударственных пенсионных фондов.

Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас:

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.