Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы — Finance.ua

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Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы

Казна и Политика
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Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы
Спецпенсии выведут из пенсионной системы после реформы
Специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы после реформы.
Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.
В документе говорится, что все специальные пенсии будут выведены из пенсионной системы и их выплаты возложат на государственный бюджет.
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При этом дополнительные государственные социальные выплаты к пенсии для каждой отдельной категории лиц будут устанавливаться как процент от базовой величины, размер которой на старте реформы будет эквивалентен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Вместе с тем планируется создать профессиональные пенсионные фонды для оплаты специальных пенсий.
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Что касается рядовых граждан и пенсионеров, то для них планируется создание государственного накопительного пенсионного фонда, в котором откроют все обязательные пенсионные счета граждан, на которых накопления будут храниться в течение первых трех лет после реформы.
С 4 года реформ у граждан появится право перенести свои пенсионные сбережения на счета частных страховых компаний или негосударственных пенсионных фондов.
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По материалам:
Українські Новини
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