З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату — Finance.ua

З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату Сьогодні 07:36 — Особисті фінанси

З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату

Пенсіонери, які постраждали в наслідок аварії та ЧАЕС, можуть отримати додаткові виплати.

Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль, передає «Суспільне».

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З 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2361 грн. Виплати визначили згідно з законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Йдеться про осіб, які відповідають одразу усім критеріям:

пенсіонери-чорнобильці;

які не працюють;

постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.

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До третьої зони, або ж зони гарантованого добровільного відселення, входять чотири населені пункти Черкаської області, серед них: селище Петрівська Буда, село Тростянець, Княжа, Чичиркозівка.

У ПФУ вказали, що зараз на цих територіях проживають 653 пенсіонери.

«Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2361 грн. Виплата призначена на період дії воєнного стану», — зазначила Коваль.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович висловила сподівання , що в Україні буде реалізовано ініціативу накопичувальної пенсійної системи.

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