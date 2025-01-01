З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату — Finance.ua

З 1 січня пенсіонери-чорнобильці отримають додаткову виплату
Пенсіонери, які постраждали в наслідок аварії та ЧАЕС, можуть отримати додаткові виплати.
Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль, передає «Суспільне».
Читайте також
З 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2361 грн. Виплати визначили згідно з законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».
Йдеться про осіб, які відповідають одразу усім критеріям:
- пенсіонери-чорнобильці;
- які не працюють;
- постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.
Читайте також
До третьої зони, або ж зони гарантованого добровільного відселення, входять чотири населені пункти Черкаської області, серед них: селище Петрівська Буда, село Тростянець, Княжа, Чичиркозівка.
У ПФУ вказали, що зараз на цих територіях проживають 653 пенсіонери.
«Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2361 грн. Виплата призначена на період дії воєнного стану», — зазначила Коваль.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович висловила сподівання, що в Україні буде реалізовано ініціативу накопичувальної пенсійної системи.
Поділитися новиною