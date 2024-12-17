Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році — Finance.ua

Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році

Ті, хто зовсім не працював або не має необхідного стажу, можуть оформити соціальну пенсію тільки після 65 років.

Розмір пенсії українців визначається на основі їхнього страхового стажу та обсягу внесків, сплачених у період трудової діяльності. Однак, якщо людина не набрала необхідний страховий стаж, вона не матиме права на пенсію, а може розраховувати лише на соціальну допомогу. Українці, які не мають достатньої кількості страхового стажу для отримання пенсії за віком або взагалі ніколи не працювали, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави.

Про це повідомляють на порталі Дія

Соціальна пенсія надається при дотриманні певного віку та виконанні встановлених умов. Люди, які не мають достатнього страхового стажу, можуть претендувати на пенсію залежно від віку та тривалості їхньої трудової діяльності, зокрема:

у 60 років — якщо є не менше 31 року стажу;

у 63 роки — якщо накопичено від 21 року стажу;

у 65 років — якщо стаж становить від 15 років.

Особи, які не мають робочого стажу або не працювали, можуть оформити соціальну пенсію лише після досягнення 65 років. Розмір пенсії відповідає прожитковому мінімуму, який у 2024 році становить 2 361 гривню.

Для оформлення необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту. Водночас слід мати при собі такі документи:

паспорт;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларацію про доходи всіх членів сім’ї (довідки про доходи додаються).

Соціальну пенсію можуть не призначити, якщо заявник або його сім’я мають певні джерела доходу або майнові обмеження. Основними причинами відмови є:

наявність доходу — заявник працює, отримує іншу пенсію, здає в оренду нерухомість або має інші джерела доходу;

дорогі покупки — хтось із членів сім’ї придбав товар або послугу вартістю понад 50 000 гривень за останні шість місяців;

майно у власності — у заявника або членів його сім’ї є більш ніж одна квартира або машина;

перевищення доходу сім’ї — середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні пів року перевищує прожитковий мінімум, який у 2024 році становить 2 361 гривню;

цей процес забезпечує підтримку для тих, хто залишився без страхового стажу, але потребує мінімальних фінансових коштів.

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