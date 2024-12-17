Накопичувальна пенсійна система може запрацювати у 2025 гоці — Finance.ua

Накопичувальна пенсійна система може запрацювати у 2025 гоці Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Накопичувальна пенсійна система може запрацювати у 2025 гоці, freepik

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович висловила сподівання, що в Україні буде реалізовано ініціативу накопичувальної пенсійної системи.

Про це вона заявила під час Київського міжнародного економічного форуму KIEF TALKS 16 грудня.

«Використання накопичувальної пенсійної системи з наступного року. Це власний пенсійний рахунок, яким ти керуєш і яким ти моделюєш свою старість», — пояснила вона.

За словами міністра, в ідеалі парламент ухвалить такий законопроєкт уже 2025 року.

Нагадаємо, на початку грудня цього року Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем. Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов’язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

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З урахуванням мінімальної зарплати 8000 гривень і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 гривень. Тож, така базова пенсія зараз становила б 1 848 гривень.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця протягом офіційного працевлаштування людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.

ICTV За матеріалами:

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