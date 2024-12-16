Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році — Finance.ua

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме. Це пов’язано з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним, повідомляється з посиланнм на Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки.
У максимальну пенсію «включаються» усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Відповідно до чинного законодавства, максимальну пенсію в Україні можуть отримувати:
- науковці;
- державні службовці;
- народні депутати;
- працівники місцевого самоврядування.
Нагадаємо, виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців.
Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.
В результаті реформи в Україні залишаться такі види пенсій:
- пенсія за віком;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
- пенсія по інвалідності — до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності, та забезпечення особам, яким призначені пенсії по інвалідності, більш високого рівня гарантій, ніж передбачено цим Законом;
- пенсія за вислугу років — до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем.
Пенсії тим українцям, які вже вийшли на пенсію, перерахують за новим законодавством з урахуванням бальної системи і додадуть базову пенсію.
Поділитися новиною