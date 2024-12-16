Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році — Finance.ua

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році

У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме. Це пов’язано з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним, повідомляється з посиланнм на Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки.

У максимальну пенсію «включаються» усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідно до чинного законодавства, максимальну пенсію в Україні можуть отримувати:

науковці;

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування.

Нагадаємо, виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців.

Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.

В результаті реформи в Україні залишаться такі види пенсій:

пенсія за віком;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія по інвалідності — до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності, та забезпечення особам, яким призначені пенсії по інвалідності, більш високого рівня гарантій, ніж передбачено цим Законом;

пенсія за вислугу років — до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем.

Пенсії тим українцям, які вже вийшли на пенсію, перерахують за новим законодавством з урахуванням бальної системи і додадуть базову пенсію.

Телеканал 24 За матеріалами:

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