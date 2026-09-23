Фінансова ситуація надскладна: Гетманцев розповів, що буде із соцвиплатами Сьогодні 09:15 — Казна та Політика Соціальні видатки залишаються одним із пріоритетів держави

Фінансовий стан України зараз складніший, ніж був на початку 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. На економіку впливають масовані атаки росії на енергетичні об’єкти, проблеми з логістикою та паливна криза на Близькому Сході. Унаслідок цього виник значний дефіцит державного бюджету.

Про це заявив член фракції «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас, за його словами, держава продовжує здійснювати соціальні виплати та індексувати пенсії, а також підвищувати зарплати окремим категоріям бюджетників.

Соцвиплати не скорочуватимуть

За словами народного депутата, підстав для скорочення соціальних виплат, зокрема пенсій, наразі немає.

«Я не бачу підстав для урізання соціальних виплат, зокрема пенсій. Днями Верховна Рада проголосувала за певні рішення, які дозволять нам отримати чергові транші від партнерів. Думаю, що в жовтні парламент ухвалить необхідні документи й ми отримаємо гроші. Нагадаю, що в непростих умовах ми індексуємо пенсії, збільшуємо певні виплати. Наприклад, із 2027 року в рази зростуть виплати сім’ям із дітьми з інвалідністю», — зазначив політик.

Держава переносить частину капітальних видатків

Гетманцев зазначив, що соціальні видатки залишаються одним із пріоритетів держави після безпеки й оборони.

«Ми дбаємо про „соціалку“, яка на другому місці після безпеки й оборони. Хоча ситуація сьогодні надскладна, ми будемо робити все можливе, аби жодних затримок у фінансуванні „соціалки“ не було. Так, уряд справді ухвалив рішення про перенесення капітальних видатків на грудень цього року. І це наслідок того стану з фінансами, який є в країні», — наголосив народний депутат.

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За його словами, Кабінет Міністрів зараз має відмовитися від неефективних програм.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.

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