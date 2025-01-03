Хто отримає право на пенсію в 60 років з 1 січня — закон Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Хто отримає право на пенсію в 60 років з 1 січня — закон

Громадяни України, які досягли 60-річного віку, отримали з 1 січня право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 32 роки, свідчить стаття 26 закону України «Про обов’язкове пенсійне страхування», ухваленого у 2003 році, і зі змінами, ухваленими в 2004—2024 роках.

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У разі відсутності такого страхового стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки з 1 січня отримають особи за наявності страхового стажу від 22 до 32 років, а при досягненні віку 65 років — від 15 до 22 років.

Відповідно до закону, у разі відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку пенсію за віком може бути призначено лише після набуття відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.

Нагадаємо, розмір пенсії українців визначається на основі їхнього страхового стажу та обсягу внесків, сплачених у період трудової діяльності. Однак, якщо людина не набрала необхідний страховий стаж, вона не матиме права на пенсію, а може розраховувати лише на соціальну допомогу.

Українці, які не мають достатньої кількості страхового стажу для отримання пенсії за віком або взагалі ніколи не працювали, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави.

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