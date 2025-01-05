Скільки коштів направили на фінансування пенсій у 2024 році — Finance.ua

Скільки коштів направили на фінансування пенсій у 2024 році Сьогодні 20:11 — Казна та Політика

Скільки коштів направили на фінансування пенсій у 2024 році

У грудні 2024 року завершено фінансування пенсійних виплат, що становить 63,3 млрд грн. З цієї суми 54,0 млрд грн було спрямовано через уповноважені банки, а 9,3 млрд грн — через АТ «Укрпошта».

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, цього року п’ять разів оновлювались історичні рекорди за часи Незалежності у місячних пенсійних виплатах: у березні, червні, липні, серпні та жовтні.

У грудні також профінансовано:

житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива та газу — 7,6 млрд грн (це також рекордний показник у цьому році та не тільки, але наявного ресурсу у бюджеті вистачило);

страхові виплати — 2,9 млрд грн, із яких майже 1,7 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних.

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Усього від початку року профінансовано платежів, які перебувають у сфері відповідальності Пенсійного фонду:

пенсій — на 741,2 млрд. грн. (торік — 672,3 млрд. грн.);

житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — на 40,9 млрд. грн. (у 2023 році — 35,3 млрд. грн.);

страхових виплат — 33,1 млрд. грн., у тому числі лікарняних — 19,3 млрд. грн. (торік 28,3 млрд. грн. та 15,9 млрд. грн. відповідно).

Гетманцев наголосив, ці досягнення стали можливими завдяки сумлінним платникам податків та підтримці міжнародних партнерів, що дозволяє державі виконувати зобов’язання перед громадянами.

не обов’язково укладати нові договори (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів буде пролонговано до 31 грудня 2025 року. Нагадаємо, громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,(в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів буде пролонговано до 31 грудня 2025 року.

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