Добровільні пенсійні внески: ПФУ пояснив, як сплачувати у 2025 році — Finance.ua

Добровільні пенсійні внески: ПФУ пояснив, як сплачувати у 2025 році Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Добровільні пенсійні внески: ПФУ пояснив, як сплачувати у 2025 році

Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не обов’язково укладати нові договори (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів буде пролонговано до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Що треба знати про добровільні пенсійні внески

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі.

Сплачувати внески можна як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

Наприклад, щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

На сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, відповідно, мінімальний страховий внесок — 1474 грн (6700 грн х 22%).

Як робити внески

Укласти Договір з Пенсійним фондом України. Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або системи GOV.ID. Договір підписується шляхом накладання на нього КЕП.

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