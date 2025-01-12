В 2025 году ограничат пенсии для лиц с наибольшими выплатами — Finance.ua

В 2025 году ограничат пенсии для лиц с наибольшими выплатами
В 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Изменения предусмотрены Законом «О государственном бюджете на 2025 год» в связи с необходимостью оптимизации финансовых ресурсов в период военного положения.
Кто попадет под ограничение
Под ограничения попадут пенсии, которые могут достигать 60−100 тысяч гривен и больше, отмечают в министерстве.
Ограничения будут касаться исключительно части пенсии, которая не является страховой (т.е. той, для которой не уплачивались страховые взносы) и выплачивается государством как дополнительное вознаграждение для отдельных категорий граждан.
Страховая часть пенсий, обеспеченная взносами и гарантированная Конституцией Украины, остается без изменений.
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Всего изменения затронут около 17,6 тысячи пенсионеров, получающих выплаты по специальному законодательству, в частности, работников силовых структур и других отдельных категорий.
В Минсоцполитики отметили, что эти меры продиктованы необходимостью обеспечить стабильность пенсионных выплат всем гражданам в условиях военного положения.
Напомним, что Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируется провести с коэффициентом 1,10.
У украинских пенсионеров есть ряд привилегий от государства, среди которых и льготы на проезд в некоторых видах общественного транспорта.
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