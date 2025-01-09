Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году — Finance.ua
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Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году

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Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году
Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году
320 млн грн выплатило государство работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 15 000 внутренне перемещенных лиц в 2024 году.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«Более 10 тысяч работодателей получили от Правительства компенсацию в 2024 году за трудоустройство 15 200 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Почти 600 из них — люди с инвалидностью. По программе компенсации предпринимателям перечислено в общей сложности 320 млн грн. Благодаря этой программе мы финансово поддерживаем работодателей, которые трудоустраивают внутренних переселенцев, и таким образом помогаем людям быстрее найти работу и адаптироваться на новом месте. В этом году программа продолжает действовать, и работодатели могут воспользоваться ею», — отметила Татьяна Бережная.
Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроили работодатели по этой программе в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и городе Киеве.
Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен. Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал «Дія» или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.
  • За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.
  • Программа предоставления компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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