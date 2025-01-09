Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году — Finance.ua

Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году Сегодня 17:16

Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году

320 млн грн выплатило государство работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 15 000 внутренне перемещенных лиц в 2024 году.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Более 10 тысяч работодателей получили от Правительства компенсацию в 2024 году за трудоустройство 15 200 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Почти 600 из них — люди с инвалидностью. По программе компенсации предпринимателям перечислено в общей сложности 320 млн грн. Благодаря этой программе мы финансово поддерживаем работодателей, которые трудоустраивают внутренних переселенцев, и таким образом помогаем людям быстрее найти работу и адаптироваться на новом месте. В этом году программа продолжает действовать, и работодатели могут воспользоваться ею», — отметила Татьяна Бережная.

Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроили работодатели по этой программе в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и городе Киеве.

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен. Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляетЧтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал «Дія» или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Справка Finance.ua:

Напомним, Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.

Программа предоставления компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

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