На каких условиях ФЛП назначают пенсию, и какие годы будут входить в стаж — Finance.ua

На каких условиях ФЛП назначают пенсию, и какие годы будут входить в стаж Сегодня 19:03

На каких условиях ФЛП назначают пенсию, и какие годы будут входить в стаж

Украинцы могут оформить пенсию, если имеют норму страхового стажа и достигли 60, 63 и 65 лет. ФЛП могут оформить пенсии так же, как и другие граждане, однако их суммы зависят от предпринимателей.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2024 году предпринимателю нужно было иметь не менее 31 года стажа. В 2025 году норма выросла до 32 лет, как сообщили в «На пенсии».

Во время предпринимательской деятельности ФЛП должны платить Единый социальный взнос (ЕСВ). Если он не платится, то страховой стаж, соответственно, не растет.

В издании объясняют, что в основном предприниматели платят минимальный страховой взнос, что отражается негативно на коэффициенте заработной платы и общем размере пенсии.

Следовательно, предпринимателям, уплачивающим минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой. На такую ​​пенсию также повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

Справка Finance.ua:

В 2025 году для физических лиц — предпринимателей изменяются некоторые правила по уплате налогов.

Закон о бюджете-2025 отменяет военную льготу о добровольной уплате ЕСВ за себя для:

— ФЛП, в том числе на упрощенке;

— физлиц, осуществляющих независимую деятельность;

— членов фермерских хозяйств, не уплачивающих ЕСВ по другим основаниям.

— ФЛП, в том числе на упрощенке; — физлиц, осуществляющих независимую деятельность; — членов фермерских хозяйств, не уплачивающих ЕСВ по другим основаниям. Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. В 2025 году минималка будет 8000 грн, следовательно, минимальный ЕСВ — 1760 грн в месяц и 5280 грн в квартал.

составляет 22% от минимальной зарплаты. В 2025 году минималка будет 8000 грн, следовательно, минимальный ЕСВ — 1760 грн в месяц и 5280 грн в квартал. ФЛП на общей системе и осуществляющие независимую деятельность должны платить взнос в размере 22% от фактического дохода. Но ЕСВ для них не может быть ниже минимального и выше максимального.

Максимальный размер ЕСВ также изменился: вместо 15 минималок, максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минималок, 160 тыс. грн. Следовательно, максимальный размер ЕСВ составляет 32,5 тыс. грн в месяц.

также изменился: вместо 15 минималок, максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минималок, 160 тыс. грн. Следовательно, максимальный размер ЕСВ составляет 32,5 тыс. грн в месяц. Подробнее о налогах для ФЛП в 2025 году рассказали здесь.

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