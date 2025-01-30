Чверть українських пенсіонерів отримують пенсію до 3000 грн — Finance.ua

Чверть українських пенсіонерів отримують пенсію до 3000 грн Сьогодні 13:07 — Особисті фінанси

Чверть українських пенсіонерів отримують пенсію до 3000 грн

10,34 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. На 497,5 тис. пенсіонерів менше стало за три роки повномасштабної війни — приблизно так само, як за два роки пандемії COVID-19.

Про цец повідомляє Опендатабот.

5 789 грн або 132 євро (курс на момент публікації матеріалу) становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Де в Україні найбільші пенсії

Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

Варто зазначити, що у двох регіонах України наприкінці 2024 року спостерігалося суттєве зниження пенсій. Так, у Рівненській області середня пенсія впала на 24% у порівнянні до кінця 2023 року (до 5 159,85 грн), а в Житомирській — на 10%.

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

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