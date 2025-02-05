Індексація пенсій: Президент анонсував, коли розпочнеться підвищення — Finance.ua

Індексація пенсій: Президент анонсував, коли розпочнеться підвищення Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Індексація пенсій: Президент анонсував, коли розпочнеться підвищення

Як заявив у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський, що з березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій. Планується відвищення пенсійних виплат з 1 березня. Деталі тут

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Він зазначив, що «уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня».

Попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

Також, зі слів Зеленського, було майже 13 млн заявок на «єПідтримку», і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім’ям.

«Кількість учасників програми доводить потрібність її та аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми „Національний кешбек“ — це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде — я дав відповідні доручення уряду», — додав Зеленський.

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Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

Раніше у Пенсійному фонді України повідомили\, що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки.

Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу 22 роки і 15 років відповідно.

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