В Нацбанке спрогнозировали, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие три года — Finance.ua

В Нацбанке спрогнозировали, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие три года Сегодня 11:00 — Личные финансы

В Нацбанке спрогнозировали, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие три года

С начала 2025 года предложение рабочей силы растет быстрее спроса, однако дефицит работников на рынке труда остается значительным и продолжает сдерживать экономическое восстановление.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2025 года.

В первой половине года проблемы бизнеса по найму несколько ослабли. Это связано с увеличением количества искателей работы, а также со снижением спроса на новые кадры из-за более медленных темпов роста экономики. К примеру, количество резюме на сайтах поиска работы росло значительно быстрее, чем вакансии.

График: НБУ

Хотя темпы трудовой миграции несколько снизились, она все еще ограничивает рост предложения труда. В первом полугодии 2025 года за границу уехали около 60 тысяч человек, тогда как в прошлом году эта цифра превышала 200 тысяч. По данным ООН, на 1 июля за пределами Украины оставалось 5,6 млн человек.

Дефицит кадров подталкивает зарплаты вверх

Увеличение предложений работы отчасти ослабило давление дефицита кадров на бизнес, но спрос на работников остался высоким. Поэтому дефицит рабочей силы и далее ограничивает рост производства и подталкивает зарплаты вверх.

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Ожидается, что «перегрев» рынка труда сохранится. Исследование Госслужбы занятости, ФРУ и Helvetas показывает, что работников интересуют не только зарплаты, но и условия труда. В частности, растет спрос на дистанционную работу и неполную занятость, а вынужденные переселенцы часто обращают внимание на наличие жилья.

В этих условиях работодатели, вероятно, будут переходить к неценовой конкуренции, то есть привлекать работников не только деньгами, но и другими преимуществами. Это может замедлить темпы роста заработной платы.

График: НБУ

Уровень безработицы

На фоне роста спроса на рабочую силу уровень безработицы будет постепенно снижаться и к концу прогнозного периода закрепится ниже 10%.

Диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в структуре экономики, внешней и внутренней миграцией, мобилизацией, будут сохраняться, но постепенно будут ослабляться вместе с нормализацией условий экономической деятельности. Национальный банк ожидает постепенного возвращения мигрантов в Украину и насыщения рынка труда.

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График: НБУ

Реальные зарплаты будут расти и далее, хотя темпы прироста замедлятся до 4−5% за год из-за уменьшения дефицита кадров и большей конкуренции работодателей за работников не только деньгами.

Согласно прогнозу НБУ, в 2025 году средняя зарплата украинцев вырастет на 19,0%, однако средняя инфляция за год составит 13,3%. Это приведет к тому, что реальная зарплата вырастет на 5,2%. В то же время увеличение реальных зарплат замедлилось до 9,2% г/г в I квартале 2025 года.

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График: НБУ

Нацбанк ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 13,0%, а реальная — на 5,1%.

Таблица: НБУ

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