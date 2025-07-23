В каких городах Украины выросли зарплаты — Finance.ua

В каких городах Украины выросли зарплаты
Как сообщает пресс-служба OLX Работа, в июне 2025 года на ряде вакансий зафиксировали стремительный рост зарплат. Рост за полгода свыше 10%.
Города — лидеры
Больше всего объявлений, где заметно выросли медианные зарплаты — в сфере «Розничная торговля/продажи/закупки».
Повышение показателей в основном на предложения работы для кассиров и продавцов:
- Львов — кассир: +34% (25,5 тыс. грн); продавец: +16% (24,9 тыс. грн.);
- Киев — кассир: +23% (25,1 тыс. грн); продавец: +20% (25,3 тыс. грн.);
- Житомир — продавец: +17% (18,5 тыс. грн);
- Одесса — кассир: +13% (21,5 тыс. грн);
- Винница — продавец: +12% (16,4 тыс. грн).
Сфера «Строительство/облицовочные работы».
Медианная зарплата на вакансию разнорабочего выросла в большинстве городов, а именно: +54% в Черкассах (21,5 тыс. грн), +47% в Кропивницком (22 тыс. грн), +37% в Луцке (24 тыс. грн), +32% в Полтаве (20,5 тыс. грн).
В некоторых городах также фиксируется увеличение медианной зарплаты в категории «Начало карьеры/студенты».
Здесь предлагают вакансии людям без опыта, в частности, студентам.
- Днепре — до 18,8 тыс. грн (+34%);
- Одессе — до 20 тыс. грн (+29%);
- Киеве — до 25,3 тыс. грн (+19%).
«Зарплаты в первой половине 2025 года выросли прежде всего в сферах с кадровым дефицитом — строительстве, торговле, логистике. Также работодатели все активнее привлекают молодежь и работников без опыта, повышая зарплату на стартовых должностях», — говорится в сообщении.
А вот по данным Государственной службы статистики, наибольший рост зафиксировали:
- авиационный транспорт +51,5%;
- сельское хозяйство +46,9%;
- строительство +35,3%.
В высокодоходных секторах также зафиксирован существенный рост зарплат:
- ІТ +32,5%;
- финансы +28,6%.
В 13 из 25 основных секторов экономики заработная плата остается ниже среднего уровня по стране. Это социально важные сферы, такие как образование и медицина.
У учителей зарплата выросла на 13,5%, у медиков — на 12,5%. «Это меньше уровня инфляции, так что реальные доходы в этих сферах фактически уменьшились», — объясняют аналитики.
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