В каких городах Украины выросли зарплаты — Finance.ua

В каких городах Украины выросли зарплаты Сегодня 14:00 — Личные финансы

В каких городах Украины выросли зарплаты

Как сообщает пресс-служба OLX Работа , в июне 2025 года на ряде вакансий зафиксировали стремительный рост зарплат. Рост за полгода свыше 10%.

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Города — лидеры

Больше всего объявлений, где заметно выросли медианные зарплаты — в сфере «Розничная торговля/продажи/закупки».

Повышение показателей в основном на предложения работы для кассиров и продавцов:

Львов — кассир: +34% (25,5 тыс. грн); продавец: +16% (24,9 тыс. грн.);

Киев — кассир: +23% (25,1 тыс. грн); продавец: +20% (25,3 тыс. грн.);

Житомир — продавец: +17% (18,5 тыс. грн);

Одесса — кассир: +13% (21,5 тыс. грн);

Винница — продавец: +12% (16,4 тыс. грн).

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Сфера «Строительство/облицовочные работы».

Медианная зарплата на вакансию разнорабочего выросла в большинстве городов, а именно: +54% в Черкассах (21,5 тыс. грн), +47% в Кропивницком (22 тыс. грн), +37% в Луцке (24 тыс. грн), +32% в Полтаве (20,5 тыс. грн).

В некоторых городах также фиксируется увеличение медианной зарплаты в категории «Начало карьеры/студенты».

Здесь предлагают вакансии людям без опыта, в частности, студентам.

Днепре — до 18,8 тыс. грн (+34%);

Одессе — до 20 тыс. грн (+29%);

Киеве — до 25,3 тыс. грн (+19%).

«Зарплаты в первой половине 2025 года выросли прежде всего в сферах с кадровым дефицитом — строительстве, торговле, логистике. Также работодатели все активнее привлекают молодежь и работников без опыта, повышая зарплату на стартовых должностях», — говорится в сообщении.

А вот по данным Государственной службы статистики, наибольший рост зафиксировали:

авиационный транспорт +51,5%;

сельское хозяйство +46,9%;

строительство +35,3%.

В высокодоходных секторах также зафиксирован существенный рост зарплат:

ІТ +32,5%;

финансы +28,6%.

В 13 из 25 основных секторов экономики заработная плата остается ниже среднего уровня по стране. Это социально важные сферы, такие как образование и медицина.

У учителей зарплата выросла на 13,5%, у медиков — на 12,5%. «Это меньше уровня инфляции, так что реальные доходы в этих сферах фактически уменьшились», — объясняют аналитики.

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