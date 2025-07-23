Как получить гражданство Чехии — Finance.ua

Как получить гражданство Чехии Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как получить гражданство Чехии

В Чехии 401,4 тыс. украинцев получили временную защиту. Эта страна одна из самых требовательных в вопросе натурализации. Здесь ценят постоянство, язык, полную интеграцию в общество и готовность соблюдать чешские традиции.

Преимущества чешского гражданства

Граждане Чехии имеют право на:

проживание и работу в стране без необходимости получения разрешения на работу;

свободу передвижения по странам Шенгенской зоны с возможностью пребывания в любой из стран ЕС;

доступ к государственной системе здравоохранения и образования;

участие в выборах;

защиту со стороны чешского государства за пределами его территории.

Способы приобретения гражданства

Одним из основных требований для гражданства является пребывание в Чехии на законных основаниях в течение определенного периода, обычно от 5 до 10 лет, в зависимости от обстоятельств. Человек должен интегрироваться в чешское общество, соблюдать законы и четко платить налоги.

Для обретения гражданства Чехии украинцам также нужно хорошее знание чешского языка. На языковые навыки обращают внимание, как и на наличие постоянного дохода и отсутствие судимостей. Будущий гражданин должен пройти языковой экзамен, оценивающий уровень владения чешским языком: как устным, так и письменным.

Приобрести гражданство можно следующими способами:

По рождению

Согласно статье 4−5 Закона «О гражданстве Чешской Республики», если в день своего рождения по крайней мере один из родителей ребенка имеет гражданство Чехии, то ребенок автоматически имеет гражданство Чехии. Причем Чешское гражданство родителей может быть как с рождения, так и приобретенное.

По установлению отцовства

При установлении отцовства человек может приобрести гражданство, если:

1. Отец ребенка является гражданином ЧР, но мать не является гражданкой ЧР, однако является гражданкой другой страны ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии или Лихтенштейна, или имеет разрешение на постоянное проживание на территории ЧР — в этом случае ребенок приобретает гражданство ЧР с даты подписания общего согласия родителей об установлении отцовства гражданина ЧР (декларация). Отец ребенка является гражданином ЧР, но мать не является гражданкой ЧР и не является гражданкой другой страны ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии или Лихтенштейна, она не имеет разрешения на постоянное проживание на территории ЧР — в этом случае можно воспользоваться двумя следующими возможностями: родители должны подать декларацию (общее согласие родителей об установлении отцовства гражданина ЧР) и генетическую экспертизу, которая доказывает отцовство гражданина ЧР (ст. 7, п. 2 Закона); родители должны подать декларацию (общее согласие родителей об установлении отцовства гражданина ЧР) и подать заявление на получение гражданства ЧР для своего ребенка (ст. 28 Закона).

В результате усыновления

При усыновлении можно приобрести гражданство при следующих условиях:

Хотя бы один из названных родителей должен быть гражданином ЧР; В случае если решение об усыновлении было предоставлено другим государством, этот документ должен быть признан органами ЧР (ст. 8−9 Закона).

По натурализации

Гражданином Чехии может стать лицо, интегрированное в общество Чехии, не угрожающее безопасности государства, его суверенитету и территориальной целостности, демократическим устоям и отвечающее определенным требованиям:

Лицо не является гражданином ЕС и проживает на территории Чехии на протяжении 5 лет непрерывно; Лицо является гражданином ЕС и проживает на территории Чехии непрерывно в течение 3 лет или имеет разрешение на постоянное проживание на период, который вместе с непосредственным предыдущим пребыванием на территории Чехии достигает не менее 10 лет; Должны быть доказательства непрерывного пребывания на территории Чехии; Уголовная честность (лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности); Знание языка; Знание основ конституционной системы Чехии, культурных, социальных, географических и исторических основ Чехии; Соблюдение и ненарушение законодательных обязательств (уплата налогов, таможенных пошлин); Доказательство источников своих доходов; Не оказывало нагрузки на государственную систему социального обеспечения.

Для беженцев

Параграф 66 закона № 326/1999 дает право просителям убежища на территории Чехии получать разрешение на постоянное проживание. В общих случаях это возможно после пяти лет проживания на основании статуса беженца. Но если беженец является мужем/женой гражданина Чехии (при условии, что гражданин ЧР женился на беженце до его въезда как просителя убежища), является ребенком-беженцем или ребенком, зависимым от ухода со стороны просителя убежища, то он имеет право претендовать на вид на постоянное проживание без соблюдения указанного срока предварительного проживания.

В целом же статус просителя убежища (manželem azylanta) дает право на проживание в ЧР в течение 5 лет, которые также включаются в стаж времени, необходимого для гражданства. Одной из причин предоставления убежища и международной защиты являются политические преследования, притеснения политических прав и свобод.

Документы для приобретения гражданства Чехии

Подать документы для приобретения гражданства Чехии можно в Министерство внутренних дел Чехии или в местный орган власти, ответственный за гражданство. Для этого необходимо заполнить анкету для подачи заявления о предоставлении гражданства Чешской Республики и предоставить соответствующий пакет документов.

Список документов может отличаться, поэтому следует заранее ознакомиться с их перечнем и дополнительной информацией.

Стандартный перечень документов для гражданства Чехии:

заявление о предоставлении гражданства Чехии: составляется в свободной форме на чешском языке. В документе необходимо объяснить, почему вы хотите приобрести чешское гражданство и основания, по которым его должны предоставить;

официально заверенная копия свидетельства рождения;

официально заверенная копия свидетельства о браке (при наличии);

официально заверенная копия свидетельства о разводе, решение о расторжении предыдущего партнерства или свидетельство о смерти супруга (в случае наличия);

история пребывания в стране (получить можно в Департаменте по предоставлению убежища и миграционной политики (OAMP) МВД Чехии);

список зарубежных поездок за последние 3 года, если таковые были;

копия документов об обучении на чешском языке, например, диплом (при наличии);

выписка из реестра судимостей или справка о несудимости из страны происхождения (действительна 6 месяцев);

подтверждение отсутствия задолженности от медицинской страховой компании и от Чешского управления социального обеспечения (справка действительна 30 дней);

подтверждение того, что человек не получает государственную социальную помощь и не находится в тяжелом материальном положении;

свидетельство об успешной сдаче экзаменов по чешскому языку, истории и культуре страны;

официально заверенные копии трудовых договоров, налоговых деклараций, учетных писем пенсионного страхования и подтверждения назначения пенсии.

Также может потребоваться жизнеописание, составленное в произвольной форме, о пребывании человека в Чехии. Здесь должен быть рассказ о полезной деятельности в стране, карьере, обучении, семье, досуге и т. д. В документе может быть указана любая информация, которая может повлиять на положительное решение о предоставлении гражданства.

Министерство внутренних дел страны может запросить дополнительные документы при необходимости.

По закону дело о предоставлении гражданства Министерством внутренних дел рассматривается в течение 180 дней со дня получения заявления. Однако на практике это время может увеличиваться. Если человек получил отказ в предоставлении гражданства, он имеет право в течение 15 календарных дней подать заявление на обжалование решения.

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