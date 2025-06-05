Как найти работу в Чехии (вакансии и зарплаты) — Finance.ua
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Как найти работу в Чехии (вакансии и зарплаты)

Личные финансы
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Как найти работу в Чехии (вакансии и зарплаты)
Как найти работу в Чехии (вакансии и зарплаты)
Чехия находится в топ-3 стран, принявших наибольшее количество беженцев из Украины. Сегодня там находится около 400 тысяч украинцев с временной защитой.
Куда обращаться в поиске работы:
  • Государственная служба занятости (Úrad práce Slovenska). Учреждение имеет актуальную базу вакансий.
  • Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно искать вакансии самостоятельно: Jobs.cz, Prace.cz, Profesia.cz.
  • Группы в Facebook и Telegram. В тематических сообществах, например здесь, предлагают работу для украинцев.
  • Частные агентства по трудоустройству. Они предлагают разные варианты трудоустройства.
  • Украинские организации в Чехии. Здесь оказывают консультационную помощь гражданам Украины.
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Какие вакансии и какую зарплату предлагают
Средняя зарплата в Чехии до вычета налогов составляет 46 557 крон в месяц (87 тыс. гривен). На руки «чистыми» работники получают в среднем 41 739 крон (78 тыс. гривен).
Рынок труда в Чехии предлагает разные вакансии — как по виду занятости, заработной плате, так и по местоположению. Значительный спрос наблюдается на инженеров, медицинских работников и ІТ-специалистов. Работа высокооплачиваемая, но для трудоустройства необходимо знание чешского языка.
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Украинцы без знания языка и опыта работы могут работать в сфере услуг, в магазинах, на заводах и складах. К примеру, в вакансии на склад продуктового интернет-магазина предлагают зарплату 170−190 крон в час (317−355 грн).
Официанты в Праге получают 28−36 тыс. крон в месяц (52−67 тыс. гривен). Врачам предлагают зарплату от 120 тыс. крон в месяц, медсестрам — от 40 тыс. крон (74 тыс. гривен). Рабочим на автомобильном заводе Toyota платят 160−180 крон (300−340 гривен) в час, а работникам McDonald’s — 125−140 крон (230−260 гривен).
Какие документы нужны для трудоустройства
Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. На нее могут претендовать граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года и выехавшие после полномасштабного вторжения. Для подтверждения необходим штамп в паспорте о пересечении границы после 24.02.2022 года.
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Важно, чтобы у вас не было актуальной визы или вида на временное жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране.
Читайте подробнее в нашей статье о работе в странах ЕС:

Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать

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Справка Finance.ua:

  • В Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и платят взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов. Поступления в чешский бюджет от беженцев стали превышать расходы на них с третьего квартала 2023 года.
  • Минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час. Об этом сообщает Министерство труда и социальных дел страны. Правительство Чехии утвердило постановление о коэффициенте для расчета минимальной заработной платы в 2025 и 2026 годах.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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