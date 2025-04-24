Минималка в Чехии: какую сумму гарантируют в 2025 году — Finance.ua

Минималка в Чехии: какую сумму гарантируют в 2025 году Сегодня 20:02 — Мир

Минималка в Чехии: какую сумму гарантируют в 2025 году

Минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1 900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час.

Об этом сообщает Министерство труда и социальных дел страны, пишет издание «ProUkraine».

Правительство Чехии утвердило постановление о коэффициенте для расчета минимальной заработной платы в 2025 и 2026 годах. Это один из ключевых инструментов для индексации минимальной заработной платы.

Согласно постановлению правительства, в 2025 году уровень минимальной зарплаты составит примерно 42,2% средней заработной платы, а в 2026 году — 43,4%. Соответственно, прогнозируемая месячная минимальная заработная плата в 2026 году могла бы составить 22 500 чешских крон. Окончательная доля будет названа до конца сентября 2025 года.

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К слову, в планах чешских властей — добиться соотношения минимальной и средней зарплаты в Чехии на уровне 47% к 2029 году.

Минимальная заработная плата впервые была введена в Чешской Республике в 1991 году. Индексация минимальной зарплаты с 1 января 2025 года — 27-е изменение этого показателя.

Как менялась минималка в Чехии

Справка Finance.ua:

правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и иностранных граждан, проживающих в стране. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года;

Как мы писали в статье, из-за того, что многие квалифицированные чешские специалисты едут на работу в Германию, Австрию и другие более развитые страны Европейского союза, в самой Чехии растет дефицит кадров. Поэтому здесь охотно принимают на работу иностранных специалистов с высшим образованием. Наиболее высокооплачиваемые отрасли — медицина, ІТ, финансы и энергетика;

по информации Министерства труда и социальных дел Чехии, доходы страны от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку.

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