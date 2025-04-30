Сколько украинских беженцев трудоустроено в Чехии — свежие данные — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинских беженцев трудоустроено в Чехии — свежие данные

Личные финансы
19
Сколько украинских беженцев трудоустроено в Чехии — свежие данные
Сколько украинских беженцев трудоустроено в Чехии — свежие данные
В Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов.
Об этом пишет Radio Prague International со ссылкой на данные Министерства труда и социальных дел.
Министерство уже ранее сообщало, что поступления в чешский бюджет от беженцев стали превышать расходы на них с третьего квартала 2023 года.

Читайте также: Самые прибыльные профессии в Германии, Польше и Чехии в 2025 году

Всего в Чехии по состоянию на конец дня 20 апреля было зарегистрировано около 369 тысяч человек с временной защитой в связи с войной россии против Украины. Из них дети и люди старше 65 лет составляют более 28,5 процентов. Беженцев в экономически активном возрасте, от 18 до 65 лет, — почти 263,5 тысячи, из них более трех пятых — женщины.
По последним данным Минтруда за июнь 2024 года, в Чехии было трудоустроено более 286 тысяч граждан Украины с разным статусом пребывания.
В конце первого квартала 2025 года в Чехии, по данным Министерства внутренних дел, находилось более 566 тысяч граждан Украины, из них более 111,5 тысячи с разрешением на постоянное пребывание и более 90,5 тысячи с разрешениями на долгосрочное пребывание, остальные имели временную защиту.
Напомним, минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1 900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц или 124.40 кроны в час.
Кроме того, правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и проживающих в стране иностранных граждан. Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems