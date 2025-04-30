Сколько украинских беженцев трудоустроено в Чехии — свежие данные
В Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов.
Об этом пишет Radio Prague International со ссылкой на данные Министерства труда и социальных дел.
Министерство уже ранее сообщало, что поступления в чешский бюджет от беженцев стали превышать расходы на них с третьего квартала 2023 года.
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Всего в Чехии по состоянию на конец дня 20 апреля было зарегистрировано около 369 тысяч человек с временной защитой в связи с войной россии против Украины. Из них дети и люди старше 65 лет составляют более 28,5 процентов. Беженцев в экономически активном возрасте, от 18 до 65 лет, — почти 263,5 тысячи, из них более трех пятых — женщины.
По последним данным Минтруда за июнь 2024 года, в Чехии было трудоустроено более 286 тысяч граждан Украины с разным статусом пребывания.
В конце первого квартала 2025 года в Чехии, по данным Министерства внутренних дел, находилось более 566 тысяч граждан Украины, из них более 111,5 тысячи с разрешением на постоянное пребывание и более 90,5 тысячи с разрешениями на долгосрочное пребывание, остальные имели временную защиту.
Напомним, минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1 900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц или 124.40 кроны в час.
Кроме того, правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и проживающих в стране иностранных граждан. Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.
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