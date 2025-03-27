Ипотека в Чехии: условия и документы — Finance.ua

Ипотека в Чехии: условия и документы Сегодня 17:00 — Недвижимость

Ипотека в Чехии: условия и документы

Чехия предлагает стабильные условия ипотечного кредитования (около 1,9% годовых), но банки тщательно оценивают риски. Необходимо иметь разрешение на долгосрочное или постоянное проживание, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю.

Условия и требования:

разрешение на долгосрочное или постоянное проживание;

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история;

начальный взнос от 20% стоимости недвижимости;

ипотека в чешских кронах;

продолжительность ипотеки до 30 лет;

банки тщательно оценивают риски.

Пакет документов:

паспорт (заграничный);

документ, подтверждающий статус пребывания в Чехии (временный или постоянный вид на жительство);

справка о доходах (выписка из банковского счета за последние полгода);

налоговая декларация;

трудовой договор;

выписка из кредитного реестра;

подтверждение наличия первоначального взноса.

Особенности для украинских беженцев:

Возможность получения ипотеки без постоянного вида на жительство. Беженцы могут оформить ипотеку даже по временному статусу пребывания, но им нужно иметь стабильный доход и предоставить дополнительные документы для подтверждения финансовой стабильности.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.