Ипотека в Чехии: условия и документы — Finance.ua

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Ипотека в Чехии: условия и документы

Недвижимость
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Ипотека в Чехии: условия и документы
Ипотека в Чехии: условия и документы
Чехия предлагает стабильные условия ипотечного кредитования (около 1,9% годовых), но банки тщательно оценивают риски. Необходимо иметь разрешение на долгосрочное или постоянное проживание, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю.
Условия и требования:
  • разрешение на долгосрочное или постоянное проживание;
  • подтверждение стабильного дохода;
  • положительная кредитная история;
  • начальный взнос от 20% стоимости недвижимости;
  • ипотека в чешских кронах;
  • продолжительность ипотеки до 30 лет;
  • банки тщательно оценивают риски.
Пакет документов:
  • паспорт (заграничный);
  • документ, подтверждающий статус пребывания в Чехии (временный или постоянный вид на жительство);
  • справка о доходах (выписка из банковского счета за последние полгода);
  • налоговая декларация;
  • трудовой договор;
  • выписка из кредитного реестра;
  • подтверждение наличия первоначального взноса.
Особенности для украинских беженцев:
  • Возможность получения ипотеки без постоянного вида на жительство. Беженцы могут оформить ипотеку даже по временному статусу пребывания, но им нужно иметь стабильный доход и предоставить дополнительные документы для подтверждения финансовой стабильности.
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По материалам:
Finance.ua
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