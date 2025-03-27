Ипотека в Чехии: условия и документы — Finance.ua

Ипотека в Чехии: условия и документы
Чехия предлагает стабильные условия ипотечного кредитования (около 1,9% годовых), но банки тщательно оценивают риски. Необходимо иметь разрешение на долгосрочное или постоянное проживание, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю.
Условия и требования:
- разрешение на долгосрочное или постоянное проживание;
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история;
- начальный взнос от 20% стоимости недвижимости;
- ипотека в чешских кронах;
- продолжительность ипотеки до 30 лет;
- банки тщательно оценивают риски.
Пакет документов:
- паспорт (заграничный);
- документ, подтверждающий статус пребывания в Чехии (временный или постоянный вид на жительство);
- справка о доходах (выписка из банковского счета за последние полгода);
- налоговая декларация;
- трудовой договор;
- выписка из кредитного реестра;
- подтверждение наличия первоначального взноса.
Особенности для украинских беженцев:
- Возможность получения ипотеки без постоянного вида на жительство. Беженцы могут оформить ипотеку даже по временному статусу пребывания, но им нужно иметь стабильный доход и предоставить дополнительные документы для подтверждения финансовой стабильности.
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