Сколько стоит активный отдых в Карпатах и в Одесской области этим летом — Finance.ua

Сколько стоит активный отдых в Карпатах и в Одесской области этим летом Сегодня 20:05 — Личные финансы

Сколько стоит активный отдых в Карпатах и в Одесской области этим летом

Сезон отпусков в разгаре, поэтому сейчас самое время отправиться на поиски новых впечатлений и перезагрузки.

Finance.ua со ссылкой на статью предлагает три интересных локации в Карпатах и на Одесщине для любителей активного отдыха.

Рафтинг на Черном Черемоше (Ивано-Франковская область)

Источник фото: Instagram @rafting.verkhovyna

Рафтинг — это скоростной сплав по горной реке через пороги на надувной лодке. Есть шесть уровней сложности, из которых первый считается достаточно легким и не требует особого мастерства.

Рафтинги по реке Черный Черемош доступны всем, поскольку не требуют особой подготовки, длительного обучения и многолетней практики. Навыки приветствуются, но все, что необходимо знать перед сплавом, расскажут опытные инструкторы.

Кстати, именно эту реку в Карпатах называют удобной для сплавов, поскольку она имеет широкую и длинную долину водосбора и дорогу вдоль реки.

Лучшим временем для рафтинга традиционно считается весна, но при достаточном количестве дождей летом сплав возможен и в эту пору.

Местные турбазы предлагают как дневные маршруты (6−12 км), так и трехдневные походы с ночевкой в палатках. Также есть возможность заказать все услуги по отдельности.

Стоимость 1 сплава — 900 грн/чел., обед в кемпинге — 250 грн.

Однодневный тур — от 1850 грн. В стоимость входит:

прокат снаряжения для сплава (рафты или байдарки, весла);

спасательный жилет и шлем (каска) для рафтинга;

гидрокостюм для рафтинга;

услуги профессиональных гидов-инструкторов;

транспортные забросы для сплава;

комплексный обед на рафтинг-базе.

Как добраться: поезд в Ивано-Франковск — автобус в Верховину (≈200 грн) — трансфер до базы.

С собой обязательно нужно взять сменное белье и футболку, полотенце, рюкзак/сумку для сменных вещей.

Тустань (Львовская область)

Источник фото: finance.ua

Тустань была оборонным и административным центром, а также таможенным пунктом на важном соляном пути, который вел из Дрогобыча в Закарпатье и Западную Европу. Остатки древнерусского скального оборонного комплекса расположены в Карпатах (Восточных Бескидах), в Сколевском районе Львовской области, вблизи с.Урыч.

Крепость входит в состав Государственного историко-культурного заповедника.

Поскольку местность достаточно большая, существует три маршрута экскурсий. Первый — самый короткий, проходит только через центральную часть, где была, собственно, сама Тустань. Поднявшись на вершину, вы сможете спуститься к священному источнику. От него можно пойти к выходу или продолжить путь к скале «Острый камень». С другой стороны крепости находятся скалы Печали.

Самый длинный маршрут займет около четырех часов. Но учитывайте то, что обязательно захочется сделать фотографии и насладиться потрясающими видами.

На скалах путешественники могут увидеть следы строительства: остатки каменных стен, выдолбленные пазы и врубы, искусственные пещеры, цистерны для хранения воды. Кроме этого, здесь большое количество наскальных изображений-петроглифов, в основном это символы Солнца.

В местном историческом музее находится уменьшенный макет крепости. А также множество предметов, найденных на ее территории во время раскопок и различные документы.

На территории возле скального комплекса в течение десяти лет летом проходит ежегодный фестиваль украинской средневековой культуры «Ту Стань!».

Стоимость билета — 180 грн. При покупке одного билета вы можете посетить территорию заповедника, Музей Тустани и Центр локальной истории «Хата у Глубокім».

Проживание: гостевые дома в Сходнице, Урыче — от 800 грн/ночь.

Как добраться: автобусом из Львова (≈2,5 часа). Удобнее на своем авто.

С собой нужно иметь удобную обувь и одежду, воду, защиту от солнца.

Одесщина: Дунай и соленые ароматы степи

Вилково: город каналов и дунайской сельди

Источник фото: Instagram @ukrainian_travels

Вилково называют украинской Венецией. Здесь живут старообрядцы, выращивают виноград и плавают по каналам.

Это последний населенный пункт на берегах Дуная перед падением в Черное море. Городок известен своими многочисленными каналами, которые жители называют ериками. Водные пути прорыты вдоль улиц, поэтому лодка здесь является более привычным средством передвижения, чем авто.

В Вилково более трех тысяч лодок — и это едва ли не самый большой процент в Украине. Интересно, что название города связано с его географическим положением. Дунай в пределах города разделен на несколько рукавов-разветвлений, напоминающих вилки.

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Город разделен на две части — материковую и водную. Вторая более интересна для туристов, поскольку она изрезана каналами и имеет множество атрибутики именно типичного водного города. Материковая же часть — город обычных людей с высокими домами и асфальтированными дорогами, где идет повседневная городская жизнь. Кстати, именно на материковой части находится памятник-лодка, по которому легко узнать легендарный город.

Прогулка на лодках по каналам — главная аттракция. И, конечно же, обязательно нужно продегустировать дунайскую сельдь.

Экскурсия будет стоить 300−500 грн/человек, проживание — от 1600 грн/ночь.

Добраться до локации можно маршруткой из Одессы (4−5 ч) или на авто.

С собой нужно иметь головной убор, крем от солнца, удобную обувь и воду.

Больше вариантов для активного отдыха ищите в статье по ссылке.

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