Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила — Finance.ua
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Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила

Личные финансы
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Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила
Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила
Как сообщает Укрзализныця, введены новые правила перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами более удобными и безопасными.
Теперь большие собаки (выше 45 см в холке) могут путешествовать во всех типах вагонов:
  • в скоростных поездах Интерсити+ - если выкупить все места в одном ряду;
  • в спальных вагонах «Люкс» и международных вагонах RIC — если выкуплены все места в купе. Это правило действовало и раньше;
  • служебные собаки военных могут ехать бесплатно в любом вагоне, независимо от размера, но обязательно с намордником и на поводке.
Для маленьких животных (кошки и собаки мелких пород до 45 см в холке)
  • у купе животное может быть без переноски, если выкуплены все места — чтобы оно могло отдыхать и двигаться;
  • переноска может быть не только «жесткой» — подойдет сумка, рюкзак или другая емкость с водонепроницаемым дном.

Что нужно иметь

В любом случае владелец должен иметь при себе ветеринарные документы, билет на животное, поводок и намордник (для больших собак) и заботиться о комфорте как животных, так и других пассажиров.

Если аллергия

Укрзализныця также подчеркнула: если пассажирам станет некомфортно или возникнет аллергия из-за соседства с животным, они могут обратиться к проводнику или стюарду, и поездная бригада поможет найти другое место.
Изменения уже утверждены юридически и внесены во внутренние правила компании.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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