Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила — Finance.ua

Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила Сегодня 17:46 — Личные финансы

Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила

Как сообщает Укрзализныця, введены новые правила перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами более удобными и безопасными.

Теперь большие собаки (выше 45 см в холке) могут путешествовать во всех типах вагонов:

в скоростных поездах Интерсити+ - если выкупить все места в одном ряду;

в спальных вагонах «Люкс» и международных вагонах RIC — если выкуплены все места в купе. Это правило действовало и раньше;

служебные собаки военных могут ехать бесплатно в любом вагоне, независимо от размера, но обязательно с намордником и на поводке.

Для маленьких животных (кошки и собаки мелких пород до 45 см в холке)

у купе животное может быть без переноски, если выкуплены все места — чтобы оно могло отдыхать и двигаться;

переноска может быть не только «жесткой» — подойдет сумка, рюкзак или другая емкость с водонепроницаемым дном.

Что нужно иметь

В любом случае владелец должен иметь при себе ветеринарные документы, билет на животное, поводок и намордник (для больших собак) и заботиться о комфорте как животных, так и других пассажиров.

Если аллергия

Укрзализныця также подчеркнула: если пассажирам станет некомфортно или возникнет аллергия из-за соседства с животным, они могут обратиться к проводнику или стюарду, и поездная бригада поможет найти другое место.

Изменения уже утверждены юридически и внесены во внутренние правила компании.

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