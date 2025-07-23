США повышает цены на визы: сколько придется доплатить — Finance.ua

США повышает цены на визы: сколько придется доплатить Сегодня 14:31 — Мир

США повышает цены на визы: сколько придется доплатить

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новый сбор «Visa integrity fee» в размере не менее 250 долларов США.

Соответствующее положение содержится в недавно принятом законопроекте о внутренней политике, сообщает CNN. Рассказываем, кто должен платить новый сбор при оформлении виз в США.

Кто должен платить новый сбор

Новый платеж будет касаться большинства категорий временных посетителей США:

туристов;

деловых путешественников;

студентов;

участников культурных и рабочих программ

По данным Госдепа, в 2024 финансовом году США выдали около 11 миллионов неиммиграционных виз.

В то же время граждане стран, участвующих в Программе безвизового въезда (Visa Waiver Program), в том числе Австралии и большинства стран Европы, остаются вне нововведения — при условии пребывания в США до 90 дней. В то же время для них повысят плату за систему электронной авторизации путешествий (ESTA) — по меньшей мере до 40 долларов.

Можно ли возместить сбор

Согласно положениям закона, освобождение от уплаты сбора не предусмотрено, однако путешественники, не нарушающие визовые условия, смогут получить возврат средств после завершения поездки.

Впрочем, механизм возврата пока не определен. Министерство внутренней безопасности (DHS), отвечающее за реализацию инициативы, не обнародовало деталей процедуры возмещения или сроков ее запуска.

Реакция промышленности

Ассоциация путешествий США — национальная некоммерческая организация, продвигающая поездки в США, — резко раскритиковала инициативу.

«Это серьезный шаг назад. Дополнительный сбор создает финансовый барьер для иностранцев и снижает привлекательность США как туристического направления», — заявил Эрик Гансен, вице-президент ассоциации по правительственным связям.

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По подсчетам ассоциации, первоначальные расходы на поездку в США могут возрасти на 144%, что может отпугнуть часть потенциальных путешественников.

Даже если сбор технически вернуть, сложность процесса может сделать этот вариант малореалистичным.

Что дальше

Ожидается, что введение нового сбора состоится после завершения межведомственной координации. Процедура должна пройти через официальную нормотворческую процедуру с публикацией в Федеральном реестре США.

Больше деталей о реализации нововведения будут обнародованы на официальном сайте Государственного департамента США в разделе визовой информации.

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