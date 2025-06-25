ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025

Личные финансы
5
ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025
ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025
Среди украинских путешественников наибольшим спросом пользуются бюджетные направления, сочетающие доступность, комфорт и интересные впечатления. К ним относятся Египет, Турция, Грузия, Болгария и Греция.
То же мы расскажем подробно, как отдохнуть в этих странах.

Египет

Пакетные туры с питанием «все включено» — это удобный и выгодный формат, помогающий контролировать бюджет. Стоимость таких туров включает авиаперелет, трансфер, проживание, питание и страховку, что снижает риск непредвиденных расходов. В четырехзвездочных отелях, которые лучше всего подходят для бюджетного отдыха, предлагают разнообразное питание, анимацию, бассейны и развлечения, что делает отдых комфортным и беззаботным.
Горящие туры — еще один способ сэкономить. Если вы готовы ехать с коротким сроком до вылета (5−7 дней), то можно найти предложения со скидкой в ​​20−40%. В среднем пакетные туры в курорты Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам с проживанием в отелях 4 звезды с питанием «все включено» стоят от 38 до 47 тыс. грн за 6−7 ночей на двоих.

✈️Заказать быстро туристическое страхование за границу

В высокий сезон (октябрь-ноябрь, апрель-май) средняя стоимость недельного тура составляет около 30−35 тыс. грн на человека, а в низкий сезон (июнь-август, январь-март) можно найти такие же предложения за 15−20 тыс. грн.

Турция

Ключ к выгодной поездке — тщательное планирование и раннее бронирование — туроператоры часто предлагают скидки до 30−40%, если покупать путевки за несколько месяцев до поездки. Так, раннее бронирование позволяет купить недельный тур в 3−4-звездочные отели с питанием «все включено» от 30 до 45 тыс. грн на двоих.
Для тех, кто предпочитает самостоятельное планирование, лоукост-авиакомпании Wizz Air и Pegasus Airlines предлагают выгодные рейсы из Европы в Стамбул и другие города Турции.
Если забронировать билеты заранее, можно найти очень дешевые варианты перелета, что существенно снизит общие расходы на путешествие.
Еще один способ сэкономить — воспользоваться автобусными турами или приложениями для совместных поездок. Компании, как FlixBus, а также местные перевозчики, предлагают недорогие билеты на междугородные маршруты, что позволяет экономить на трансфере между курортами и городами.

Грузия

Для бюджетных туристов Грузия предлагает широкий выбор недорогих отелей, санаториев и хостелов, а также экскурсионные программы. Стоимость проживания в 3−4-звездочных гостиницах с питанием по системе «завтрак» или «все включено» вполне приемлема. Кроме того, питание в местных кафе и рынках позволяет попробовать настоящую грузинскую кухню по умеренным ценам.
Так, недельный тур с проживанием в гостевых домах или 3−4-звездочных отелях стоит ориентировочно от 10 до 18 тыс. грн на двоих. Авиабилеты в Тбилиси можно найти за 100−150 евро (5 тыс.-7 500 грн) в случае раннего бронирования, а автобусные рейсы из Украины еще дешевле. Питание в местных кафе и на рынках очень доступно — обед стоит около 5−7 евро (250−350 грн).
Раннее бронирование туров в Грузию поможет сэкономить до 20−50% стоимости, особенно если планировать поездку на лето или осень — лучшее время для пляжного отдыха и экскурсий.

Болгария

Цены на проживание в Болгарии значительно ниже, чем во многих европейских странах. Здесь можно найти отели 3−4 звезды с системой «все включено» по очень привлекательным ценам, особенно если бронировать заранее или воспользоваться горячими предложениями. Питание в местных ресторанах и кафе также доступно и вкусно — традиционная болгарская кухня порадует любителей домашних блюд.
Неделя в отеле 3−4 звезды с «все включено» на Черноморском побережье стоит от 25 до 35 тыс. грн на двоих. В межсезонье (май, сентябрь) цены падают на 30−40%. Питание в местных кафе и ресторанах — от 5 евро за обед (240−250 грн).
Для передвижения по стране выгодно пользоваться местными автобусами или арендовать авто, что позволяет исследовать не только пляжи, но и исторические города, горы и заповедники.

Греция

Чтобы добраться до Греции экономно, вашими лучшими друзьями станут лоукостеры, такие как Ryanair и Wizz Air, регулярно предлагают выгодные рейсы из Европы в Афины и на некоторые острова. Чтобы поймать самые дешевые билеты, забронируйте их за несколько месяцев до поездки. Иногда выгоднее прилететь в Афины, а уже оттуда воспользоваться внутренними паромами или автобусами, чтобы добраться до других регионов. Лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air предлагают рейсы в Афины от 100 евро (4 800−5 тыс. грн) в обе стороны в случае раннего бронирования.
Гостевые дома (Guesthouses) и апартаменты, доступные на платформах типа Booking.com или Airbnb, предлагают хороший компромисс между ценой и комфортом. Размещение в хостелах, гостевых домах или апартаментах стоит от 20 до 50 евро (900−2 500 грн) за ночь.
Подробно, что и сколько стоит в этих странах, читайте в статье:

Бюджетные путешествия: как посмотреть мир, не «спустив» все деньги

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems