ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025 — Finance.ua

ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025 Сегодня 19:46 — Личные финансы

ТОП-5 бюджетных направлений отдыха для украинцев летом-2025

Среди украинских путешественников наибольшим спросом пользуются бюджетные направления, сочетающие доступность, комфорт и интересные впечатления. К ним относятся Египет, Турция, Грузия, Болгария и Греция.

То же мы расскажем подробно, как отдохнуть в этих странах.

Египет

Пакетные туры с питанием «все включено» — это удобный и выгодный формат, помогающий контролировать бюджет. Стоимость таких туров включает авиаперелет, трансфер, проживание, питание и страховку , что снижает риск непредвиденных расходов. В четырехзвездочных отелях, которые лучше всего подходят для бюджетного отдыха, предлагают разнообразное питание, анимацию, бассейны и развлечения, что делает отдых комфортным и беззаботным.

Горящие туры — еще один способ сэкономить. Если вы готовы ехать с коротким сроком до вылета (5−7 дней), то можно найти предложения со скидкой в ​​20−40%. В среднем пакетные туры в курорты Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам с проживанием в отелях 4 звезды с питанием «все включено» стоят от 38 до 47 тыс. грн за 6−7 ночей на двоих.

В высокий сезон (октябрь-ноябрь, апрель-май) средняя стоимость недельного тура составляет около 30−35 тыс. грн на человека, а в низкий сезон (июнь-август, январь-март) можно найти такие же предложения за 15−20 тыс. грн.

Турция

Ключ к выгодной поездке — тщательное планирование и раннее бронирование — туроператоры часто предлагают скидки до 30−40%, если покупать путевки за несколько месяцев до поездки. Так, раннее бронирование позволяет купить недельный тур в 3−4-звездочные отели с питанием «все включено» от 30 до 45 тыс. грн на двоих.

Для тех, кто предпочитает самостоятельное планирование, лоукост-авиакомпании Wizz Air и Pegasus Airlines предлагают выгодные рейсы из Европы в Стамбул и другие города Турции.

Если забронировать билеты заранее, можно найти очень дешевые варианты перелета, что существенно снизит общие расходы на путешествие.

Еще один способ сэкономить — воспользоваться автобусными турами или приложениями для совместных поездок. Компании, как FlixBus, а также местные перевозчики, предлагают недорогие билеты на междугородные маршруты, что позволяет экономить на трансфере между курортами и городами.

Грузия

Для бюджетных туристов Грузия предлагает широкий выбор недорогих отелей, санаториев и хостелов, а также экскурсионные программы. Стоимость проживания в 3−4-звездочных гостиницах с питанием по системе «завтрак» или «все включено» вполне приемлема. Кроме того, питание в местных кафе и рынках позволяет попробовать настоящую грузинскую кухню по умеренным ценам.

Так, недельный тур с проживанием в гостевых домах или 3−4-звездочных отелях стоит ориентировочно от 10 до 18 тыс. грн на двоих. Авиабилеты в Тбилиси можно найти за 100−150 евро (5 тыс.-7 500 грн) в случае раннего бронирования, а автобусные рейсы из Украины еще дешевле. Питание в местных кафе и на рынках очень доступно — обед стоит около 5−7 евро (250−350 грн).

Раннее бронирование туров в Грузию поможет сэкономить до 20−50% стоимости, особенно если планировать поездку на лето или осень — лучшее время для пляжного отдыха и экскурсий.

Болгария

Цены на проживание в Болгарии значительно ниже, чем во многих европейских странах. Здесь можно найти отели 3−4 звезды с системой «все включено» по очень привлекательным ценам, особенно если бронировать заранее или воспользоваться горячими предложениями. Питание в местных ресторанах и кафе также доступно и вкусно — традиционная болгарская кухня порадует любителей домашних блюд.

Неделя в отеле 3−4 звезды с «все включено» на Черноморском побережье стоит от 25 до 35 тыс. грн на двоих. В межсезонье (май, сентябрь) цены падают на 30−40%. Питание в местных кафе и ресторанах — от 5 евро за обед (240−250 грн).

Для передвижения по стране выгодно пользоваться местными автобусами или арендовать авто, что позволяет исследовать не только пляжи, но и исторические города, горы и заповедники.

Греция

Чтобы добраться до Греции экономно, вашими лучшими друзьями станут лоукостеры, такие как Ryanair и Wizz Air, регулярно предлагают выгодные рейсы из Европы в Афины и на некоторые острова. Чтобы поймать самые дешевые билеты, забронируйте их за несколько месяцев до поездки. Иногда выгоднее прилететь в Афины, а уже оттуда воспользоваться внутренними паромами или автобусами, чтобы добраться до других регионов. Лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air предлагают рейсы в Афины от 100 евро (4 800−5 тыс. грн) в обе стороны в случае раннего бронирования.

Гостевые дома (Guesthouses) и апартаменты, доступные на платформах типа Booking.com или Airbnb, предлагают хороший компромисс между ценой и комфортом. Размещение в хостелах, гостевых домах или апартаментах стоит от 20 до 50 евро (900−2 500 грн) за ночь.

Подробно, что и сколько стоит в этих странах, читайте в статье:

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