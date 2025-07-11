В 13 секторах экономики зарплаты ниже средних по стране — Finance.ua

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В 13 секторах экономики зарплаты ниже средних по стране

Личные финансы
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В 13 секторах экономики зарплаты ниже средних по стране
В 13 секторах экономики зарплаты ниже средних по стране
В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла на 24,1% в годовом исчислении и составила 23 460 грн. С учетом инфляции на уровне 13,6% реальный рост составил 10,5 п.п.
Об этом свидетельствует аналитика Центра Разумкова.
Однако повышение зарплат оказалось неравномерным и отражает структурные перекосы, усилившиеся в условиях войны и мобилизации.
По данным Государственной службы статистики, наибольший рост зафиксировали:
  • авиационный транспорт +51,5%;
  • сельское хозяйство +46,9%;
  • строительство +35,3%.
Это обусловлено острой нехваткой работников в этих областях.
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В высокодоходных секторах также зафиксирован существенный рост зарплат:
  • ІТ+32,5%;
  • финансы 28,6%.
Темпы роста зарплат в этих отраслях превосходят средние характеристики по индустрии, торговле и транспорту.
В 13 из 25 основных секторов экономики заработная плата остается ниже среднего уровня по стране. Это социально важные сферы, такие как образование и медицина.
У учителей зарплата выросла на 13,5%, у медиков — на 12,5%. «Это меньше уровня инфляции, так что реальные доходы в этих сферах фактически уменьшились», — объясняют аналитики.
До войны зарплаты в образовании и медицине отставали от средней по экономике на 12−16%. В 2025 году этот разрыв увеличился:
  • в медицине до 27%;
  • в образовании до 39%.
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«Эта ситуация подчеркивает недостаточное внимание власти к ключевым социальным сферам», — сказано в аналитике.
Напомним, как свидетельствуют данные аналитики OLX Работа, на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 24 609 грн. В то же время, размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области — 28 431 грн. В то же время, самые низкие зарплаты получают работники в Запорожской области — 20 555 грн.
По данным Минэкономики, в январе-мае 2025 года в Украине стало меньше зарегистрированных безработных, чем за аналогичный период 2024 года. Это объясняется как миграцией, так и мобилизацией в Вооруженные силы. В то же время, на 5 тысяч человек уменьшилось и количество трудоустроенных безработных по сравнению с январем-маем 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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