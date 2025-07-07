Большинство украинцев считают свои доходы критически низкими — исследование Сегодня 09:03 — Личные финансы

Большинство украинцев считают свои доходы критически низкими — исследование

85% опрошенных украинцев отмечают, что уровень их дохода недостаточен для качественной жизни. Около 70% респондентов зарабатывают менее 20 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования Барометр качества жизни в 2025 году, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и Gradus Research.

Работа

В 2025 году 65% бизнес-аудитории удовлетворены текущим местом работы, уровнем самореализации и соблюдением прав работников. Этот показатель остается на уровне 2024 года. Доля недовольных не меняется — 10%.

Среди широкой аудитории уровень удовлетворенности значительно ниже: только 31% респондентов положительно оценивают свою работу, в то время как треть выражает недовольство.

Инфографика: eba.com.ua

Доходы

Финансовая удовлетворенность демонстрирует смешанную динамику. В бизнес-аудитории 42% считают свой доход достаточным для качественной жизни, еще 9% — более чем достаточным. Эти показатели находятся на уровне прошлого года.

Ключевыми факторами, удерживающими на текущем месте работы, по мнению работников членских компаний Ассоциации, остаются возможность работать удаленно (59%), дружеская атмосфера в коллективе (40%), комфортные и безопасные условия труда (36%) и налаженные отношения с руководителем (34%).

Среди широкой аудитории всего лишь 15% считают свой доход приемлемым для достойной жизни, а 85% отмечают, что уровень дохода недостаточен. В том числе третья часть считает свой доход критически недостаточным. Следует также отметить, что 68% респондентов зарабатывают менее 20 тыс. грн в месяц.

Инфографика: eba.com.ua

Общее качество жизни

Четверть бизнес-аудитории (25%) в большинстве своем или полностью удовлетворены общим опытом жизни в Украине. Еще 38% оценивают его нейтрально, и 37% - в большинстве своем или полностью не удовлетворены.

В 2024 году было 27% удовлетворенных и 37% неудовлетворенных респондентов. В то же время в 2023 году ситуация несколько отличалась: удовлетворены были 44%, неудовлетворены — 21%.

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Оценки общей аудитории традиционно ниже оценки бизнес-аудитории. Так, 17% опрошенных украинцев удовлетворены общим опытом жизни в Украине, 35% дают нейтральную оценку, а 48% - неудовлетворительную.

Лучшие оценки младшей аудитории (16−25 лет): 29% удовлетворенных против 36% недовольных, а также жителей мероприятия Украины: 23% удовлетворенных против 43% недовольных.

Напомним, только каждый пятый безработный в Украине ожидает зарплату более 20 тысяч гривен. В то же время большинство готово работать за меньшую оплату, но часто не на полный рабочий день.

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