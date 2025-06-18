Стало известно, сколько официальных миллионеров в Украине — Finance.ua

Стало известно, сколько официальных миллионеров в Украине Сегодня 15:03 — Личные финансы

Стало известно, сколько официальных миллионеров в Украине

По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы, превышающие миллион гривен.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

По сравнению с прошлым годом количество официальных миллионеров выросло на 1,3 тысячи. Вместе они задекларировали 254 миллиарда гривен доходов.

Всего граждане подали деклараций на 474 миллиарда гривен. Это на 93,5 миллиарда больше, чем в прошлом году.

В этом году декларации подали 363 тысячи человек, что на 22% меньше, чем в 2024-м.

«Вероятно, часть украинцев, ранее декларировавших доходы, сейчас живет за границей и не фигурирует в отчетности», — отметил Гетманцев.

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Напомним, в апреле этого года глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщал , что больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. «Более 1 млн грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд гривен. Доходы более 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма — 16 млрд гривен», — сообщал тогда Кравченко.

Как говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley&Partners, Нью-Йорк занимает первое место среди всех городов мира по количеству горожан — долларовых миллионеров. Второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в которую входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина. Дубай продемонстрировал лучший рост в 50 лучших городов мира за последний год, поднявшись на 18 строчку с 21 места.

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