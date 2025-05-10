В Украине стало больше миллионеров — Finance.ua

В Украине стало больше миллионеров Сегодня 08:14 — Казна и Политика

В Украине стало больше миллионеров

В 2025 году в Украине на 6,6 тыс. увеличилось количество миллионеров по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Сколько в Украине миллионеров

По его словам, более 17 тыс. граждан задекларировали доходы более миллиона гривен. Их доход в сумме составляет 253,6 млрд грн, что предусматривает уплату 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

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Из интересного — один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд гривен.

Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 млн гривен.

Сколько средств задекларировали украинцы

В общей сложности по результатам кампании по декларированию доходов в 2025 году было подано 170 тысяч деклараций.

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен, что на 107 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Самые большие суммы задекларировали жители:

Киева — 156 млрд грн,

Днепропетровщины — почти 30 млрд грн,

Львовщины — 18,2 млрд грн,

Киевской области — 17,5 млрд грн.

В частности, наибольшими статьями доходов являются:

иностранные доходы — 34,2 млрд грн,

наследство и дарение — 13,6 млрд грн,

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн,

инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн,

другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн,

доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд гривен.

По словам Кравченко, по результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен.

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Он добавил, что в 2024 году более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что в рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов.

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