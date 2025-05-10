В Украине стало больше миллионеров — Finance.ua

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В Украине стало больше миллионеров

Казна и Политика
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В Украине стало больше миллионеров
В Украине стало больше миллионеров
В 2025 году в Украине на 6,6 тыс. увеличилось количество миллионеров по сравнению с предыдущим периодом.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Сколько в Украине миллионеров

По его словам, более 17 тыс. граждан задекларировали доходы более миллиона гривен. Их доход в сумме составляет 253,6 млрд грн, что предусматривает уплату 8,7 млрд грн налоговых обязательств.
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Из интересного — один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд гривен.
Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 млн гривен.

Сколько средств задекларировали украинцы

В общей сложности по результатам кампании по декларированию доходов в 2025 году было подано 170 тысяч деклараций.
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Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен, что на 107 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
Самые большие суммы задекларировали жители:
  • Киева — 156 млрд грн,
  • Днепропетровщины — почти 30 млрд грн,
  • Львовщины — 18,2 млрд грн,
  • Киевской области — 17,5 млрд грн.
В частности, наибольшими статьями доходов являются:
  • иностранные доходы — 34,2 млрд грн,
  • наследство и дарение — 13,6 млрд грн,
  • доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн,
  • инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн,
  • другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн,
  • доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд гривен.
По словам Кравченко, по результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен.
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Он добавил, что в 2024 году более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета.
Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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