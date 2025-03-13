Более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»: данные налоговой — Finance.ua
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Более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»: данные налоговой

Личные финансы
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Более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»: данные налоговой
Более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»: данные налоговой
3186 граждан в течение января-февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов — 21,8 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
К уплате в бюджет этими плательщиками определено 269,6 млн грн. налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн военного сбора.
Самому молодому «миллионеру» 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы посредством наследования (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.
Старейший «миллионер» — 96-летняя жительница Киева, задекларировавшая доходы от отчуждения ценных бумаг.
25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн:
  • 6 человек — жители г. Киев,
  • 4 — Киевской,
  • 3 — Закарпатской,
  • по 2 — жители Сумской и Львовской,
  • по 1 — жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.
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Всего за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62% или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей.
К уплате в бюджет задекларировано:
  • налога на доходы физических лиц — 436,9 млн грн, что на 15%, или на 54,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года;
  • военного сбора — 80,3 млн грн, что на 15% или на 10,4 млн грн больше.
Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 тыс. лиц, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн гривен.
В ГНС напомнили, что декларационная кампания продолжается. Детальнее о том, как подать декларацию — здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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