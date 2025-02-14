Украинцы начали подавать декларации о доходах: сколько миллионеров уже насчитало ГНС — Finance.ua

Украинцы начали подавать декларации о доходах: сколько миллионеров уже насчитало ГНС Сегодня 16:01 — Личные финансы

Украинцы начали подавать декларации о доходах: сколько миллионеров уже насчитало ГНС

Граждане Украины подали более 16 000 налоговых деклараций в январе в рамках кампании декларации доходов, полученных в 2024 году. Задекларировано 16,2 млрд грн дохода, что на 17% (2,3 млрд грн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«Несмотря на уменьшение общей суммы доходов, к уплате в бюджет задекларированы значительно большие суммы налогов», — говорится в сообщении.

Инфографика: ДПС

В частности, в госбюджет уплатили:

201,1 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 млн грн) больше, чем в прошлом году;

34,3 млн грн военного сбора — на 23% (6,5 млн. грн.) больше, чем в январе 2024 года.

Семь граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Трое из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей.

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Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн грн налогов.

Почти 4 тыс. лиц подали декларации, чтобы получить налоговую скидку. Им вернут 26,3 млн грн.

Напомним, кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года, стартовала 1 января 2025 года.

В Государственной налоговой службе объяснили особенности декларирования иностранных доходов граждан. В частности, налогоплательщики могут уменьшить годовое налоговое обязательство.

По итогам кампании декларирования доходов за 2023 год в Украине насчитали 10 000 гривневых миллионеров. Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен, составляет 10,7 тыс. лиц. Размер определенного к уплате НДФЛ и военного сбора из общей суммы составляет более 1,0 млрд грн.

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