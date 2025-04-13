Где в мире живет больше всего миллионеров — Finance.ua

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Где в мире живет больше всего миллионеров

Мир
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Где в мире живет больше всего миллионеров
Где в мире живет больше всего миллионеров
Нью-Йорк снова занял первое место среди всех городов мира по количеству горожан — долларовых миллионеров.
Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley&Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth.

В каких городах мира живет самое большое количество миллионеров

В Нью-Йорке насчитывается 384,5 тыс. миллионеров, за последние 10 лет это количество выросло на 45%. В частности, в городе живут 818 человек, активы которых превышают 100 млн долларов.
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Второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в который входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина.
В этом районе количество миллионеров выросло почти вдвое (на 98%) за последнее десятилетие и достигло 342,4 тыс.
Более высокие темпы роста количества миллионеров зафиксированы только в Шэньчжэне (142%), Ханчжоу (108%) и Дубае (102%). Кроме того, в Сан-Франциско теперь живет больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке — 82 против 66.

Изменения в ТОП-50 городах по количеству миллионеров

Дубай продемонстрировал лучший рост в 50 лучших городах мира за последний год, поднявшись на 18 строчку с 21 места.
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Число долларовых миллионеров в городе теперь составляет 81,2 тыс. Самый резкий спад зафиксировал Сеул, откатившийся на 24 место из 19.

Где уменьшилось количество миллионеров

москва и Лондон стали единственными городами, где количество миллионеров сократилось за последнее десятилетие. российская столица заняла в списке 40-е место, опустившись на две позиции.
Количество миллионеров в москве составило 30 тыс., включая 178 человек с состоянием свыше 100 млн долларов и 23 миллиардерами.
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Британская столица занимает шестое место (215,7 тыс.), пропустив вперед Токио (292,3 тыс.), Сингапур (242,4 тыс.) и Лос-Анджелес (220,6 тыс.). С 2014 года количество миллионеров в Лондоне сократилось на 12%, в москве — на 25%.
За последний год в пятидесятке городов мира по количеству миллионеров произошло одно изменение — Лиссабон вошел в список (22,2 тыс. миллионеров), а новозеландский Окленд покинул его.
По материалам:
Корреспондент.net
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