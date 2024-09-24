Количество биткоин-миллионеров достигло исторического рекорда — Finance.ua

Количество биткоин-миллионеров достигло исторического рекорда Сегодня 23:10 — Криптовалюта

Количество биткоин-миллионеров достигло исторического рекорда

Количество владельцев биткоинов BTC с капиталом свыше миллиона долларов значительно возросло в 2024 году, хотя криптовалюта все еще торгуется ниже своего предыдущего пика более чем в $73 000.

Согласно данным BitInfoCharts, на сентябрь 2024 года существует 110 655 адресов биткоинов, баланс которых превышает 1 миллион долларов, из которых 10 434 имеют более 10 миллионов долларов.

Рост адресов криптоммиллионеров составил 25% с начала года. На 4 января таких адресов было 96 736, а их количество выросло на 24 353. Криптоэксперты отмечают, что на самом деле трудно определить точное количество индивидуальных владельцев биткоинов, поскольку один пользователь может владеть несколькими адресами.

Несмотря на значительный рост цены биткоина, начавшего год на уровне $42 280 и выросшего на 49%, многие владельцы флагманской криптовалюты, вероятно, просто воспользовались повышением стоимости актива. По состоянию на 2024 год, биткоин остается стабильным на уровне более $60 000, хотя наблюдались определенные коррекции. Эксперты прогнозируют возможный рост цены до нового исторического максимума свыше $70 000 долларов.

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Криптоаналитики, например Али Мартинез, отмечают, что биткоин обычно показывает значительные прибыли во время годов халвинга, и текущий рынок отражает циклы 2016 и 2020 годов, когда в четвертом квартале криптовалюта выросла на 61% и 171% соответственно. С приближением октября многие игроки рынка ожидают возможного скачка цены, согласованного с историческими тенденциями.

noworries По материалам:

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