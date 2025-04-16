Сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров — более 7 тысяч — Finance.ua
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Сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров — более 7 тысяч

Казна и Политика
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Сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров — более 7 тысяч
Сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров — более 7 тысяч
С начала года украинцы задекларировали 88,2 млрд грн доходов, что на 32,7 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
Сумма задекларированных украинцами полученных в течение прошлого года доходов растет — с начала года цифра уже на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году — в общей сложности 88,2 млрд грн.
Об этом в Telegram сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
В частности, по его данным, на 14 апреля подано более 104 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах — это уже 101% от показателя прошлогодней кампании.
По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к оплате:
  • 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 40% больше, чем в прошлом году;
  • 235,2 млн грн военного сбора — рост на 47%.

Сколько миллионеров

«Более 1 млн грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд гривен. Доходы свыше 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма — 16 млрд гривен», — сообщил Кравченко.
Наибольшее количество миллионеров в таких регионах:
  • в городе Киеве (2230 человек);
  • Киевской области (745 человек);
  • Львовской области (651 человек);
  • Днепропетровской области (615 человек).

Доходы из-за границы

По словам главы ГНС, почти на 1,2 млрд грн выросла сумма задекларированных доходов, полученных за границей. Граждане Украины уже подали 2914 деклараций на общую сумму 2,8 млрд гривен.
По материалам:
УНН
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