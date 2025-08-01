Подборка стажировок августа: где искать первый опыт — Finance.ua

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Подборка стажировок августа: где искать первый опыт

Личные финансы
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Подборка стажировок августа: где искать первый опыт
Подборка стажировок августа: где искать первый опыт
Стажировка — отличная возможность сделать первые шаги в профессиональной сфере и получить ценный опыт работы в реальной компании. Это шанс не только использовать свои знания на практике, но и завести полезные знакомства, увидеть изнутри, как работает бизнес, и даже зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями.
В отборе от robota.ua собраны актуальные предложения стажировок, которые могут стать вашим стартом к карьере.

Младший специалист по планированию развития электросети (стажировка Energy Hub) в «Укрэнерго»

📍 Одесса/Запорожье/удаленно
Национальная энергетическая компания приглашает на оплачиваемую стажировку, которая продлится 6 месяцев. Среди задач: расчет потокораспределения мощности и уровней напряжения в программном комплексе PowerFactory; обработка обращений заказчиков о присоединении их электроустановок к электрическим сетям — рассмотрение технико-экономических обоснований, технических условий, проектной документации.
Предлагается: официальное трудоустройство; полная занятость; социальный пакет (включая медицинское страхование); возможность бронирования; корпоративные тренинги для развития soft skills. Также анонсируется возможность получить предложение постоянной работы после стажировки.

Экономист по производству (младший) в «Торговый Дом АВ»

📍 Днепр
Международный дистрибьютор алкогольной продукции объявляет об открытии вакансии. Шанс получить работу есть также у студентов. Анонсируется тестирование на знание Excel на собеседовании.
Обязанности должности: обработка первичной документации (приходы, перемещение, продажа, банковские выписки); проведение и контроль производства в базе данных; формирование и контроль себестоимости производимой продукции; расчет отпускных цен на производство; сверка с поставщиками; формирование отчетов и аналитики по запросу руководства.

Водитель погрузчика (ученик или ученица) в Carlsberg Ukraine

📍 Киев
Команда складского хозяйства международной компании ищет ученика или ученицу электропогрузчика на временную должность.
Работая в компании, вы получите: официальное трудоустройство; возможность профессионального роста (корпоративное обучение, тренинги, семинары); компенсацию питания; медицинское страхование, страхование от несчастных случаев; возможность вакцинироваться (по желанию); корпоративную развозку.
Рассматривают кандидатов с водительским удостоверением (категория B, C).
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Junior SEO specialist в IT Craft

📍 Удаленно
IT-консалтинговая компания приглашает в команду специалиста с 0,5+ года опыта работы в SEO или глубоким пониманием основ SEO; опытом работы с «белыми» методами SEO (white-hat); базовыми знаниями анализа бэклинков и принципов линкбилдинга; уровнем владения английским — Intermediate или выше. Умение работать с SEO-инструментами (Ahrefs, SEMrush, GSC и т. п.) будет преимуществом.

Юрист-стажер в «Арес»

📍 Харьков
Юридическая компания приглашает на стажировку студентов 2−5 курсов юридических факультетов. Стажеры будут участвовать в решении реальных юридических кейсов; выполнять аналитическую работу над делами; писать процессуальные документы; выполнять разноплановые задачи, способствующие профессиональному росту. Обязательное условие — проживание в городе Харькове.

Врач ветеринарной медицины (стажер) в МХП

📍 с. Будище (Черкасский район)
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий производит набор на вакансию. На собеседование приглашаются кандидаты с образованием соответствующего направления или студенты 2−4 курса.
Специалист в этой должности: проводит и контролирует лечебно-профилактические мероприятия по вакцинации птицы, аэрозольной обработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации; заказывает ветеринарные препараты на участке; составляет графики обработок продуктивных участков; осуществляет клинический осмотр птицы; ведет учетное сопровождение ветеринарных препаратов; контролирует соблюдение персоналом участков правил биобезопасности.
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Младший аналитик по ценообразованию (стажировке) в PwC Service Delivery Center

📍 Львов/удаленно
У вас есть шанс стать частью команды, если у вас есть высшее экономическое/юридическое/филологическое образование и знаете английский язык на уровне B1-B2. На должность рассматривают студентов.
Нужно работать с разными базами данных, связанными с ценообразованием; обрабатывать загрузку из баз данных и проводить сравнительные исследования; производить обзор и анализ документов и информации, подготовленной и предоставленной клиентами; заниматься подготовкой документации ценообразования.

Сервисный инженер платежного IT-оборудования (без опыта/для студентов) в Printec Ukraine

📍 г. Хмельницкий и область
Будущего работника ждут следующие обязанности: проведение выездного технического обслуживания платежных терминалов, АТМ и другого IT-оборудования; консультация клиентов по работе оборудования; отчетность по выполненным работам.
Среди пожеланий кандидатам: мобильность и готовность к активному разъездному характеру работ; готовность учиться и развиваться в сфере платежного IT-оборудования; водительские права категории В; наличие автомобиля для работы (компания возмещает расходы на амортизацию автомобиля).

Intern (международный арбитраж) в Integrites

📍 Киев
Юридическая фирма ищет стажера (на неполный или полный рабочий день) для работы в команде по международному арбитражу.
Нужно проводить исследования по правовым вопросам в соответствии с законодательством Украины и заниматься подготовкой аналитических записок и писем с советами для старших коллег; готовить юридические документы, в том числе коммерческие договоры и сопроводительные письма; участвовать в правовом аудите; готовить приложения и материалы к документам.

Global Graduate Programme in Operations в «BAT Украина»

📍 Прилуки/гибридный график
Компания приглашает студентов последних курсов и выпускников пройти 18-месячную программу развития карьеры Global Graduate. Откликайтесь, если: скоро завершаете или закончили обучение (не более 3 лет после окончания университета); владеете английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate; готовы к релокации в другой город.
Опыт работы от 1 года (включая стажировку и частичное трудоустройство) будет преимуществом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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