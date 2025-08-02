Зарплата до 70 тыс. грн: кого искали работодатели в июне (зарплаты) — Finance.ua
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Зарплата до 70 тыс. грн: кого искали работодатели в июне (зарплаты)

Личные финансы
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Зарплата до 70 тыс. грн: кого искали работодатели в июне (зарплаты)
Зарплата до 70 тыс. грн: кого искали работодатели в июне (зарплаты)
В июне больше всего откликов было именно на должность разнорабочего в категории «Строительство». Их количество на 105% выше, чем в июне прошлого года. Это сейчас около 23 откликов на одно объявление.
Об этом сообщает пресс-служба OLX Работа.
На втором месте по количеству откликов занимают вакансии в категории «Начало карьеры» (25 откликов на 1 объявление). Это предположительно связано с запросом на сезонную работу в летний период. Также этим летом в Киеве спрос на вакансии: бариста, продавец, промоутер и водитель.
Где самая высокая зарплата
Медианная зарплата за службу в Силах обороны хоть и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, но все же остается самой высокой и составляет 70 277 грн.
В топ «наиболее оплачиваемых» входят вакансии из сферы строительства с медианными зарплатами:
  • штукатур — 70 тыс. грн;
  • фасадник — 65 тыс. грн;
  • каменщик — 60 тыс. грн.
  • рихтовщик (67 500 грн).
  • От 60 до 65 тыс. грн. предлагают специалистам по недвижимости (менеджер по продажам, риелтор, брокер).
В Киеве на должность «продавца» втрое больше объявлений, чем на популярную среди соискателей работы должность «разнорабочего». Так что спрос на последнюю вакансию значительно превышает предложение.
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Ранее писали, сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу.
Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством Ruban Litvinova Social Impact Advisory по инициативе Минсоцполитики.
Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины. Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.
А вот медианные зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI сейчас являются одними из самых высоких в украинском ИТ.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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