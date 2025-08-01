Upwork начал разблокировать аккаунты украинцев — Федоров Сегодня 12:28 — Личные финансы

Upwork начал разблокировать аккаунты украинцев — Федоров

Платформа для фрилансеров UpWork начала разблокировать аккаунты украинцев, которые ранее были заблокированы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«UpWork начал процесс разблокирования аккаунтов. Спасибо украинским пользователям, обратившим внимание на проблему», — написал министр.

Напомним, ранее украинские фрилансеры сообщили, что Upwork блокирует их аккаунты. Руководитель Минцифры отреагировал на эту ситуацию и обратился в Upwork — направил письмо к СЕО биржи фрилансеров. Федоров призвал платформу изменить политику блокировки аккаунтов.

Украинский ІТ-сектор критически важен для экономики Украины и является мощным игроком на глобальном рынке. Многие украинские специалисты предоставляют услуги через биржу фрилансеров Upwork, поэтому доступность платформы играет важную роль в развитии украинского ІТ-рынка, заявлял ранее Федоров.

В письме к СЭО Upwork Хайдену Брауну Федоров попросил ввести индивидуальный подход и пересмотреть политику платформы в отношении пользователей, которые родились или зарегистрированы на временно оккупированных территориях Украины, но фактически проживают на подконтрольной Украине территории и могут предоставить доказательства этого.

«Нынешний подход дискриминирует граждан, не нарушивших никаких правил, но подпадающих под ограничения исключительно из-за своей географической регистрации», — отметил министр.

Справка Finance.ua:

опрос Rakuten Viber показал, что 74% украинцев положительно относятся к фрилансу: из них 44% видят в работе на себя свободу и независимость, а 30% признают и риски. Несмотря на положительное отношение, у 44% опрошенных нет такого опыта и не рассматривают такой вариант для себя. В то же время у четверти пользователей (26%) есть опыт фриланса, еще 30% — хотели бы попробовать;

как свидетельствует опрос Freelancehunt, в январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев.

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