354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование) — Finance.ua
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354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование)

Личные финансы
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354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование)
354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование)
С началом полномасштабного вторжения жизнь миллионов украинцев изменилась коренным образом. Для 354 тысяч человек эти изменения стали толчком к переходу на фриланс.
Об этом говорится в исследовании украинской платформы Freelancehunt, предоставленном finance.ua.
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Фриланс наиболее популярен среди зуммеров и миллениалов.
Миллениалы за последние 10−15 лет сформировали основу из опытных специалистов.
В то же время зуммеры ведут свою экспансию из-за высокой популярности этого формата работы. 67% молодежи (зуммеров) в мире, по данным исследования Fiverr, работают или планируют начать свою карьеру на фрилансе в ближайшее время.
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Наибольшим спросом пользуются специализации, которые позволяют работать из дома и находить клиентов.
IT-специалисты выбирали:
  • веб-программирование,
  • HTML и CSS верстку,
  • работу с популярными языками программирования JavaScript, PHP и Python.
Дизайнеры сосредоточили свои усилия на разработке логотипов, создании веб-дизайна, иллюстраций, обработке фотографий и баннеров. Эти профессии сочетают креативность с практическими решениями.
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В текстовой сфере самые популярные:
  • переводы,
  • написание статей,
  • редактура,
  • рерайтинг,
  • творческие направления, такие как написание поэзии, песен и прозы.
В сфере маркетинга особенно популярны SMM, реклама в соцсетях, контекстная реклама, SEO-продвижение и SEO-аудиты.
Не менее важны направления — аудио- и видеомонтаж, обработка видео и создание видеорекламы, которая соответствует современным трендам в контенте.
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Ранее мы писали, что большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно у 23,34% - доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.
Количество более опытных специалистов, зарабатывающих $1000−2000 в месяц, составляет 9,06%.

Как работать на фриланс-биржах для иностранных заказчиков

Большинство фрилансеров выбирают умеренную нагрузку, чтобы сохранять гибкость, уделять время личным проектам и избегать выгорания, оставляя пространство для баланса между работой и личной жизнью.

Справка Finance.ua:

  • В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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