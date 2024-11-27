354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование) — Finance.ua

354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование) Сегодня 14:00 — Личные финансы

354 тыс. украинцев перешли на фриланс: где работают (исследование)

С началом полномасштабного вторжения жизнь миллионов украинцев изменилась коренным образом. Для 354 тысяч человек эти изменения стали толчком к переходу на фриланс.

Об этом говорится в исследовании украинской платформы Freelancehunt , предоставленном finance.ua.

Фриланс наиболее популярен среди зуммеров и миллениалов.

Миллениалы за последние 10−15 лет сформировали основу из опытных специалистов.

В то же время зуммеры ведут свою экспансию из-за высокой популярности этого формата работы. 67% молодежи (зуммеров) в мире, по данным исследования Fiverr, работают или планируют начать свою карьеру на фрилансе в ближайшее время.

Наибольшим спросом пользуются специализации, которые позволяют работать из дома и находить клиентов.

IT-специалисты выбирали:

веб-программирование,

HTML и CSS верстку,

работу с популярными языками программирования JavaScript, PHP и Python.

Дизайнеры сосредоточили свои усилия на разработке логотипов, создании веб-дизайна, иллюстраций, обработке фотографий и баннеров. Эти профессии сочетают креативность с практическими решениями.

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В текстовой сфере самые популярные:

переводы,

написание статей,

редактура,

рерайтинг,

творческие направления, такие как написание поэзии, песен и прозы.

В сфере маркетинга особенно популярны SMM, реклама в соцсетях, контекстная реклама, SEO-продвижение и SEO-аудиты.

Не менее важны направления — аудио- и видеомонтаж, обработка видео и создание видеорекламы, которая соответствует современным трендам в контенте.

Ранее мы писали , что большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно у 23,34% - доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.

Количество более опытных специалистов, зарабатывающих $1000−2000 в месяц, составляет 9,06%.

Большинство фрилансеров выбирают умеренную нагрузку, чтобы сохранять гибкость, уделять время личным проектам и избегать выгорания, оставляя пространство для баланса между работой и личной жизнью.

Справка Finance.ua:

В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.

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