Используют ли фрилансеры ИИ — Finance.ua

Используют ли фрилансеры ИИ Сегодня 17:35 — Финтех и Карты

Используют ли фрилансеры ИИ

Использование искусственного интеллекта становится все более распространенным среди фрилансеров в разных отраслях. Согласно исследованию фриланс-платформы, 69,7% специалистов используют ИИ в своей работе, причем 47,8% делают это иногда, а 21,9% регулярно. 17,6% планируют начать использовать ИИ, в то время как 12,6% не имеют таких намерений.

Об этом пишет Freelancehunt

«Большинство фрилансеров используют ИИ для рутинных задач и оптимизации процессов, что позволяет экономить время и повышать производительность», — добавляет Валентин Зюзин.

Фрилансеры активно используют ИИ для различных задач, сосредотачиваясь преимущественно на автоматизации рутинных процессов и поиске информации. Использование ИИ помогает им повышать эффективность работы, высвобождая время для более сложных и творческих задач. Однако полное возложение на ИИ еще не стало массовым, что указывает на необходимость дальнейшего развития технологий и их интеграции в рабочие процессы.

В итоге фриланс продолжает развиваться как гибкая и эффективная модель занятости, позволяющая профессионалам совмещать работу с личной жизнью, повышать квалификацию и адаптироваться к новым вызовам современного мира.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.