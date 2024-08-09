Используют ли фрилансеры ИИ — Finance.ua
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Используют ли фрилансеры ИИ

Финтех и Карты
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Используют ли фрилансеры ИИ
Используют ли фрилансеры ИИ
Использование искусственного интеллекта становится все более распространенным среди фрилансеров в разных отраслях. Согласно исследованию фриланс-платформы, 69,7% специалистов используют ИИ в своей работе, причем 47,8% делают это иногда, а 21,9% регулярно. 17,6% планируют начать использовать ИИ, в то время как 12,6% не имеют таких намерений.
Об этом пишет Freelancehunt.
«Большинство фрилансеров используют ИИ для рутинных задач и оптимизации процессов, что позволяет экономить время и повышать производительность», — добавляет Валентин Зюзин.
Используют ли фрилансеры ИИ
Фрилансеры активно используют ИИ для различных задач, сосредотачиваясь преимущественно на автоматизации рутинных процессов и поиске информации. Использование ИИ помогает им повышать эффективность работы, высвобождая время для более сложных и творческих задач. Однако полное возложение на ИИ еще не стало массовым, что указывает на необходимость дальнейшего развития технологий и их интеграции в рабочие процессы.
В итоге фриланс продолжает развиваться как гибкая и эффективная модель занятости, позволяющая профессионалам совмещать работу с личной жизнью, повышать квалификацию и адаптироваться к новым вызовам современного мира.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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