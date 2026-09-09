Украинцы постепенно переходят от ручного ввода реквизитов к цифровым кошелькам

Покупатели постепенно переходят от ручного ввода реквизитов к цифровым кошелькам и токенизированным платежам, все чаще покупают со смартфона, пользуются несколькими платежными методами и ожидают, что оплата будет быстрой независимо от канала, в котором началась покупка.
В исследовании говорится, что рост цифровых кошельков уже заметно меняет структуру онлайн-оплат. При этом речь идет не о сокращении роли банковских карт, а о постепенном переходе от ручного ввода их реквизитов к токенизированным сценариям.
Цифровые кошельки увеличивают долю онлайн-платежей
По данным WayForPay, в 2025 году на прямые оплаты банковской картой приходилось 75,29% платежей через платформу, на Apple Pay — 16,41%, на Google Pay — 8,31%.
По состоянию на май 2026 года доля оплат с введением карточных реквизитов сократилась до 68,74%, тогда как доля Apple Pay выросла до 20,56%, а Google Pay — до 10,70%. Совокупно два цифровых кошелька уже обеспечивали 31,26% платежей против 24,71% в 2025 году.
Эту динамику подчеркивает и всеобщее развитие токенизации. По статистике Национального банка Украины, в конце 2025 года количество токенизированных платежных карт составило 20,7 млн — на 25,9% больше, чем годом ранее.
По исследованию Visa в Украине, 89% опрошенных предпочитают покупать со смартфона, 43% считают постоянное введение карточных данных на разных сайтах неудобным, а 73% хотя бы раз не завершали онлайн-заказы из-за технического сбоя, забытого пароля или недостаточного доверия к магазину. Более половины респондентов отметили, что покупали онлайн чаще, если бы завершить оплату было проще.
В глобальном E-Commerce Trends Report 2026 DHL 62% респондентов отметили, что могут отказаться от покупки, если магазин не поддерживает желаемый способ оплаты. В то же время покупатели обычно пользуются несколькими сценариями оплаты: вводят карточные реквизиты вручную, выбирают цифровые кошельки или в зависимости от суммы покупки пользуются оплатой по частям или другим форматам отложенного платежа.
Цифровые кошельки становятся основным сценарием оплаты
Глобально цифровые кошельки уже стали одним из основных сценариев онлайн-оплаты. Согласно Global Payments Report 2026 от Worldpay, в 2025 году на них приходилось 56% стоимости глобальных e-commerce транзакций.
В то же время на рынках с развитой карточной инфраструктурой значительная часть таких платежей продолжает проходить через карточные rails: меняется прежде всего способ, которым покупатель использует карту.
Поэтому в 2027 году наиболее вероятно продолжение уже имеющейся динамики: доля сценариев с ручным вводом карточных реквизитов будет сокращаться, тогда как цифровые кошельки, токенизированные карты и сохраненные платежные инструменты будут получать больше долю онлайн-оплат.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что безналичные расчеты украинцев продолжают расти. Количество операций использованием платежных карт, эмитированных в Украине, в первом полугодии 2026 года составила 4903,7 млн. шт., а их сумма — 3 861,2 млрд. грн. Из них безналичными были 4 707,6 млн операций на общую сумму 2587,3 млрд грн — это соответственно на 7,5% и на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.