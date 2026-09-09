Украинцы постепенно переходят от ручного ввода реквизитов к цифровым кошелькам Сегодня 19:02 — Финтех и Карты Цифровые кошельки увеличивают долю онлайн-платежей

Покупатели постепенно переходят от ручного ввода реквизитов к цифровым кошелькам и токенизированным платежам, все чаще покупают со смартфона, пользуются несколькими платежными методами и ожидают, что оплата будет быстрой независимо от канала, в котором началась покупка.

Об этом свидетельствуют данные исследования WayForPay.

В исследовании говорится, что рост цифровых кошельков уже заметно меняет структуру онлайн-оплат. При этом речь идет не о сокращении роли банковских карт, а о постепенном переходе от ручного ввода их реквизитов к токенизированным сценариям.

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Цифровые кошельки увеличивают долю онлайн-платежей

По данным WayForPay, в 2025 году на прямые оплаты банковской картой приходилось 75,29% платежей через платформу, на Apple Pay — 16,41%, на Google Pay — 8,31%.

По состоянию на май 2026 года доля оплат с введением карточных реквизитов сократилась до 68,74%, тогда как доля Apple Pay выросла до 20,56%, а Google Pay — до 10,70%. Совокупно два цифровых кошелька уже обеспечивали 31,26% платежей против 24,71% в 2025 году.

Эту динамику подчеркивает и всеобщее развитие токенизации. По статистике Национального банка Украины, в конце 2025 года количество токенизированных платежных карт составило 20,7 млн ​​— на 25,9% больше, чем годом ранее.

По исследованию Visa в Украине, 89% опрошенных предпочитают покупать со смартфона, 43% считают постоянное введение карточных данных на разных сайтах неудобным, а 73% хотя бы раз не завершали онлайн-заказы из-за технического сбоя, забытого пароля или недостаточного доверия к магазину. Более половины респондентов отметили, что покупали онлайн чаще, если бы завершить оплату было проще.

В глобальном E-Commerce Trends Report 2026 DHL 62% респондентов отметили, что могут отказаться от покупки, если магазин не поддерживает желаемый способ оплаты. В то же время покупатели обычно пользуются несколькими сценариями оплаты: вводят карточные реквизиты вручную, выбирают цифровые кошельки или в зависимости от суммы покупки пользуются оплатой по частям или другим форматам отложенного платежа.

Цифровые кошельки становятся основным сценарием оплаты

Глобально цифровые кошельки уже стали одним из основных сценариев онлайн-оплаты. Согласно Global Payments Report 2026 от Worldpay, в 2025 году на них приходилось 56% стоимости глобальных e-commerce транзакций.

В то же время на рынках с развитой карточной инфраструктурой значительная часть таких платежей продолжает проходить через карточные rails: меняется прежде всего способ, которым покупатель использует карту.

Поэтому в 2027 году наиболее вероятно продолжение уже имеющейся динамики: доля сценариев с ручным вводом карточных реквизитов будет сокращаться, тогда как цифровые кошельки, токенизированные карты и сохраненные платежные инструменты будут получать больше долю онлайн-оплат.