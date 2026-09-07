Польские банки изменят правила возврата денег по несанкционированным платежам

Несанкционированная платежная операция — это использование средств владельца банковского счета без его согласия или даже без его ведома. Обычно это происходит, когда третье лицо получает доступ к банковскому счету или платежной карте другого человека.
В таком случае банк, как правило, должен вернуть деньги по операции не позднее конца следующего рабочего дня после обнаружения операции или получения уведомления о ней.
Как было установлено, банки BNP Paribas, mBank, Bank Millennium и Alior Bank не всегда возвращали деньги в установленный законом срок. В некоторых случаях денежные средства возвращались лишь условно, пока рассматривалась жалоба, после чего банк мог забрать их обратно.
UOKiK также рассмотрели случаи, когда банки оправдывали свой отказ в возврате средств, ссылаясь на надлежащую аутентификацию клиента.
В Управлении объяснили, какая разница между авторизацией и аутентификацией при транзакции. Авторизация означает согласие потребителя на проведение определенной транзакции, аутентификация позволяет банку проверить личность пользователя или достоверность использования платежного инструмента.
UOKiK подчеркнуло, что ввод кода или подтверждение операции в приложении не означает, что потребитель сознательно согласился на определенную транзакцию.
Банки пересмотрят предыдущие дела
В результате решений, принятых председателем Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, четыре банка: BNP Paribas, Bank Millennium, Alior Bank и mBank не только изменят свои процедуры, но и пересмотрят дела, в которых они вынесли негативное решение.
В настоящее время идут еще 10 производств, в которых против банков выдвинуты аналогичные обвинения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что переводы между близкими родственниками не подлежат налогообложению. Речь идет о членах семьи первой и второй степеней родства. Это родители, дети, муж или жена, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Согласно Налоговому кодексу Украины, такие средства облагаются налогом по нулевой ставке, поэтому уплачивать НДФЛ или военный сбор с них не нужно.
В то же время, переводы от друзей, кумовьев, двоюродных родственников, теток или дядей закон рассматривает как доход. Поэтому в таком случае полученные средства следует задекларировать и уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Также мы писали, что запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком.