В США опробовали невидимый для РЭБ дрон на проводе Сегодня 22:33 — Финтех и Карты

В США опробовали невидимый для РЭБ дрон на проводе

Армия США завершила испытания привязных беспилотных систем (Te-UAS), установленных на легких пехотных машинах Infantry Squad Vehicle-Utility (ISV-U).

Об этом сообщается в официальном сообщении Армии США

На площадке McKenna Field Landing Site два коммерческих привязных беспилотника установили на пятиместную ISV-U — модификацию базовой девятиместной машины пехоты (M1301) с грузовой платформой. Операторы отрабатывали подъем и спуск дрона, статический режим, режим следования за движущейся машиной (follow-mode) и аварийные сценарии, фиксируя время запуска и возврата аппарата.

Военные использовали постоянное питание и физический кабель передачи данных, чтобы обходить радиоглушение, расширять радиус радиосвязи прямой видимости и обнаруживать цели на большем расстоянии без ограничений, присущих аккумуляторным дронам.

Испытания Maneuver Battle Lab (MBL) прошли с 27 июля по 7 августа совместно с командами Strategic Spectrum Warfare и Maneuver Future Capability. Целью было проверить, способна ли легкая машина нести стабильный узел разведки и связи на высоте по пересеченной местности в условиях радиоэлектронной борьбы противника.

Зачем нужна «мачта на колесах»

Привязные дроны существенно отличаются от обычных квадрокоптеров по времени работы. Если аккумуляторы держатся в воздухе 20−60 минут, то кабель питания позволяет отдельным системам работать десятки часов подряд. К примеру, Orion 2 производства Elistair рассчитан на работу до 50 часов.

Для сравнения: беспилотник с 30-минутным ресурсом потребовал бы не менее 48 вылетов в сутки, чтобы обеспечить круглосуточное покрытие.

Руководитель направления Strategic Spectrum Warfare Марк Пальяро сравнил эффект с размещением сенсора на очень высокой башне — с той разницей, что такая «башня» может менять высоту и перемещаться вместе с подразделением.

Почему физический кабель защищает от глушения

Привязка также меняет уязвимость дрона к радиоэлектронной борьбе. Обычные малые беспилотные системы обычно зависят от радиоканалов для передачи команд, телеметрии и полезной нагрузки, а также часто от навигации GPS/GNSS — это создает каналы, которые можно заглушить, подменить, перехватить или обнаружить.

Физический кабель способен передавать команды управления и объемные данные сенсоров непосредственно между дроном и наземной станцией, снижая зависимость от радиочастот и позволяя видео и другому сенсорному трафику оставаться на кабеле.

Похожий подход используют и российские и украинские войска. Все чаще они используют ударные дроны с оптоволоконным управлением, чтобы избегать РЕБ, — с той разницей, что такие дроны преодолевают километры к цели, тогда как Te-UAS не выходит за пределы длины кабеля.

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