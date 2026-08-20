Безготівкові розрахунки платіжними картками домінують в українців (звіт НБУ) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Безготівкові розрахунки платіжними картками домінують в українців (звіт НБУ)

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати.

Про це свідчить статистика НБУ про використання платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за перше півріччя 2026 року.

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами

З використанням платіжних карток, емітованих в Україні, у першому півріччі 2026 року становила 4903,7 млн шт., а їхня сума — 3 861,2 млрд грн.

Із них безготівковими були 4 707,6 млн операцій на загальну суму 2587,3 млрд грн — це відповідно на 7,5% та на 16,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

96% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2026 року за сумою досягла 67% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 96% (за перше півріччя 2025 року — 65,3% та 95,3% відповідно).

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Найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 75,4% та 53,1% відповідно.

Перекази з картки на картку

В першому півріччі 2026 року становили менше десятої частини за кількістю (6,9%) та чверть за сумою (25%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 16,6% за сумою та 13,7% за кількістю.

Протягом січня — липня середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах — 387 грн (у першому півріччі 2025 року — 342 грн);

переказ з картки на картку — 1 980 грн (1 835 грн);

оплата товарів та послуг в інтернеті — 666 грн (589 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем збільшилася на 4,3% (до 582,5 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки , — на 13,9% (до 699,3 тис.).

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Банкоматна мережа з початку року також зросла (на 0,2%) — до 15,8 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2026 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 153,2 млн шт. Це на 3% більше порівняно із січнем цього року.

Загалом цьогоріч у червні активними були 61,1 млн або 40% платіжних карток (у січні — 65,4 млн шт. або 44%).

Залишаються популярними безконтактні платежі

Загалом більше половини (понад 56,8%) активних платіжних карток у червні були безконтактними.

Також зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 1,7% (до 21,1 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є кожна третя (34,5%).

Раніше ми писали, що кредитна картка в наш час — це вже не лише спосіб позичити гроші до зарплати. Для багатьох українців вона перетворилася на повноцінний фінансовий інструмент, який поєднує можливість користуватися кредитним лімітом, оплачувати покупки безготівково, отримувати кешбек, оформляти розстрочки та керувати фінансами через мобільний застосунок.

Саме тому банки дедалі активніше розвивають універсальні кредитні продукти, намагаючись запропонувати клієнтам максимум можливостей в одній картці — Саме тому банки дедалі активніше розвивають універсальні кредитні продукти, намагаючись запропонувати клієнтам максимум можливостей в одній картці — Універсальна кредитна картка замість фінансової подушки: як обрати вигідний варіант для щоденних витрат

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