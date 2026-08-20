Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди

Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.

За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень, йдеться в даних OLX.

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Де найбільше зросли

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень — більш ніж утричі.

Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень — майже у 2,7 раза.

Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.

Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників — на 15%, до 48 750 гривень.

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За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов’язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.

Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Які зарплати

лісникам — 48 750 гривень;

сезонним працівникам і збирачам ягід — 37 500 гривень;

трактористам — 36 250 гривень;

пилорамникам та розпилювальникам — 33 750 гривень;

агрономам — 31 500 гривень;

садівникам і механізаторам — близько 30 000 гривень;

робітникам та різноробочим — 23 500 гривень;

фермерам — 21 500 гривень.

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Де найбільше шукають

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області — 75.

У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській — 29, у Житомирській — 21.

Ще вакансії були представлені у таких областях:

Чернігівська — 17;

Сумська — 16;

Черкаська — 14;

Харківська — 12.

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