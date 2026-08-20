0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди

Особисті фінанси
24
Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди
Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди
Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.
За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень, йдеться в даних OLX.
Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Де найбільше зросли

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень — більш ніж утричі.
Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень — майже у 2,7 раза.
Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.
Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників — на 15%, до 48 750 гривень.
Читайте також
За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов’язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.
Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.
Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Які зарплати

  • лісникам — 48 750 гривень;
  • сезонним працівникам і збирачам ягід — 37 500 гривень;
  • трактористам — 36 250 гривень;
  • пилорамникам та розпилювальникам — 33 750 гривень;
  • агрономам — 31 500 гривень;
  • садівникам і механізаторам — близько 30 000 гривень;
  • робітникам та різноробочим — 23 500 гривень;
  • фермерам — 21 500 гривень.
Читайте також

Де найбільше шукають

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області — 75.
У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській — 29, у Житомирській — 21.
Ще вакансії були представлені у таких областях:
  • Чернігівська — 17;
  • Сумська — 16;
  • Черкаська — 14;
  • Харківська — 12.
Раніше писали, що аграрії вже зібрали понад 10,6 мільйона тонн зерна нового врожаю.
Водночас аномальна спека в Європі знищила врожай зернових на суму понад €2 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems