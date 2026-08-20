Як зросли зарплати в агросекторі: де потрібні люди

Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.
За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень, йдеться в даних OLX.
Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.
Де найбільше зросли
Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень — більш ніж утричі.
Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень — майже у 2,7 раза.
Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.
Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників — на 15%, до 48 750 гривень.
За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов’язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.
Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень.
Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.
Які зарплати
лісникам — 48 750 гривень;
сезонним працівникам і збирачам ягід — 37 500 гривень;
трактористам — 36 250 гривень;
пилорамникам та розпилювальникам — 33 750 гривень;
агрономам — 31 500 гривень;
садівникам і механізаторам — близько 30 000 гривень;