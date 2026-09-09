ПриватБанк запустил контроль лимита дохода для ФЛП: как это работает
Как работает «Контроль лимитов»
Возможности нового виджета
- Автоматический расчет дохода: система самостоятельно подсчитывает все поступления на текущий счет ФЛП, учитывая комиссии эквайринга;
- разумная фильтрация: приложение очищает выписку от операций, которые не считаются доходом согласно законодательству (переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства);
- учет внешних доходов: можно вручную добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка (например, наличные операции), чтобы иметь полную и точную картину;
- автоматическое определение группы ФЛП: система самостоятельно идентифицирует группу налогообложения через сервис «Электронная отчетность» и подтягивает соответствующий предельный лимит (при необходимости параметры можно изменить вручную);
- выбор отчетного периода для 3-й группы: для ФЛП 3-й группы реализована возможность удобно изменять период (1-й квартал, 6 или 9 месяцев) для точности расчета и фиксации дохода при подготовке и подаче налоговой отчетности.
Как воспользоваться функцией
- Через карту счета: на главном экране нажмите три точки «⋮» ➔ раздел «Аналитика».
- Через меню выписки: перейдите в меню «Выписка» ➔ «Аналитика» — «Контроль лимитов».
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