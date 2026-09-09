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ПриватБанк запустил контроль лимита дохода для ФЛП: как это работает

Финтех и Карты
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Главное преимущество нового функционала заключается в автоматическом анализе финансовых операций
Главное преимущество нового функционала заключается в автоматическом анализе финансовых операций
ПриватБанк запустил новый функционал в мобильном приложении Приват24 для бизнеса — виджет «Контроль лимитов». Теперь ФЛП могут отслеживать объем поступлений и контролировать соблюдение годового лимита для своей группы налогообложения без ручных подсчетов.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как работает «Контроль лимитов»

Главное преимущество нового функционала состоит в автоматическом анализе финансовых операций. Система самостоятельно отделяет реальный доход предпринимателя от операций, которые не нужно принимать в учет.

Возможности нового виджета

  • Автоматический расчет дохода: система самостоятельно подсчитывает все поступления на текущий счет ФЛП, учитывая комиссии эквайринга;
  • разумная фильтрация: приложение очищает выписку от операций, которые не считаются доходом согласно законодательству (переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства);
  • учет внешних доходов: можно вручную добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка (например, наличные операции), чтобы иметь полную и точную картину;
  • автоматическое определение группы ФЛП: система самостоятельно идентифицирует группу налогообложения через сервис «Электронная отчетность» и подтягивает соответствующий предельный лимит (при необходимости параметры можно изменить вручную);
  • выбор отчетного периода для 3-й группы: для ФЛП 3-й группы реализована возможность удобно изменять период (1-й квартал, 6 или 9 месяцев) для точности расчета и фиксации дохода при подготовке и подаче налоговой отчетности.
ПриватБанк запустил контроль лимита дохода для ФЛП: как это работает
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Как воспользоваться функцией

Для начала работы необходимо обновить приложение «Приват24 для бизнеса» до последней версии.
Воспользоваться функцией можно через раздел «Аналитика» одним из двух способов:
  1. Через карту счета: на главном экране нажмите три точки «⋮» ➔ раздел «Аналитика».
  2. Через меню выписки: перейдите в меню «Выписка» ➔ «Аналитика» — «Контроль лимитов».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит осуществлять верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений. Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкПриват24ФЛПДоходы
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