ПриватБанк запустил контроль лимита дохода для ФЛП: как это работает Сегодня 12:02 — Финтех и Карты Главное преимущество нового функционала заключается в автоматическом анализе финансовых операций

ПриватБанк запустил новый функционал в мобильном приложении Приват24 для бизнеса — виджет «Контроль лимитов». Теперь ФЛП могут отслеживать объем поступлений и контролировать соблюдение годового лимита для своей группы налогообложения без ручных подсчетов.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как работает «Контроль лимитов»

Главное преимущество нового функционала состоит в автоматическом анализе финансовых операций. Система самостоятельно отделяет реальный доход предпринимателя от операций, которые не нужно принимать в учет.

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Возможности нового виджета

Автоматический расчет дохода: система самостоятельно подсчитывает все поступления на текущий счет ФЛП, учитывая комиссии эквайринга;

разумная фильтрация: приложение очищает выписку от операций, которые не считаются доходом согласно законодательству (переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства);

учет внешних доходов: можно вручную добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка (например, наличные операции), чтобы иметь полную и точную картину;

автоматическое определение группы ФЛП: система самостоятельно идентифицирует группу налогообложения через сервис «Электронная отчетность» и подтягивает соответствующий предельный лимит (при необходимости параметры можно изменить вручную);

выбор отчетного периода для 3-й группы: для ФЛП 3-й группы реализована возможность удобно изменять период (1-й квартал, 6 или 9 месяцев) для точности расчета и фиксации дохода при подготовке и подаче налоговой отчетности.

Как воспользоваться функцией

Для начала работы необходимо обновить приложение «Приват24 для бизнеса» до последней версии.

Воспользоваться функцией можно через раздел «Аналитика» одним из двух способов:

Через карту счета: на главном экране нажмите три точки «⋮» ➔ раздел «Аналитика». Через меню выписки: перейдите в меню «Выписка» ➔ «Аналитика» — «Контроль лимитов».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит осуществлять верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.