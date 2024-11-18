Який середній заробіток у фрилансерів: ким працюють (інфографіка) — Finance.ua

Який середній заробіток у фрилансерів: ким працюють (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Який середній заробіток у фрилансерів: ким працюють (інфографіка)

Понад 67% представників покоління зумерів у світі обирають фриланс як основний спосіб заробітку. Молоді спеціалісти цінують гнучкість та свободу вибору проєктів, що відповідають їхнім інтересам і дозволяють розвиватися професійно.

Така тенденція вказує на новий підхід до роботи, де на перший план виходить баланс між особистим життям та кар’єрою, Також це можливість реалізувати власний потенціал через проєкти, які приносять не лише дохід, але й задоволення.

Про це йдеться в дослідженні Freelancehunt

Найчастіше зумери працюють дизайнерами (41,8%), програмістами (19,5%) та копірайтерами (11,2%). Для забезпечення репрезентативності вибірки були обрані представники вікової групи 24−29 років, які вже не навчаються у вищих навчальних закладах та мають більш визначений вибір спеціалізації.

Більшість фрилансерів покоління зумерів обирають помірне навантаження, щоб зберігати гнучкість, приділяти час особистим проєктам й уникати вигорання, залишаючи собі простір для балансу між роботою та життям.

Освіта

Опитане покоління зумерів не бачить диплом про вищу освіту чи роботу з 9 до 17 неодмінною умовою для успішної кар’єри:

40% респондентів не вважають, що отримання вищої освіти є обов’язковим для початку успішної кар’єри.

70% респондентів вважають фриланс життєздатним варіантом кар’єри поряд з традиційним з 9 до 17.

Майже чверть (24%) респондентів вважають, що взяти перерву для зʼясування інтересів чи подорожей — ключовий крок перед початком кар’єри.

Зміна фрилансу на постійну роботу:

Ні, не бажаю — 27,6%

Є постійна робота, на фрилансі підробляю — 22,97%

Так, якщо можна буде працювати віддалено — 22,97%

Так, якщо рівень доходу буде не меншим — 16,61%

Так, інші причини — 6,71%

Уже є постійна робота, на фрилансі поки що не працюю — 3,18%

Заробітки

Більшість молодих фрилансерів (62,02%) заробляють до $500 на місяць, що часто вказує на додатковий дохід чи старт кар’єри. Приблизно 23,34% мають дохід від $500 до $1000 — це Middle-фрилансери з постійними проєктами.

Кількість більш досвідчених спеціалістів, які заробляють $1000−2000 на місяць, становить 9,06%.

Тільки 3,14% мають дохід $2000−3000. І лише 2,44% отримують понад $3000, що характерно для Senior-рівня з високою спеціалізацією та стабільними клієнтами.

Де працюють

Майже половина фрилансерів покоління зумерів (50,87%) має знання у вузьких спеціалізаціях, як-от розробка мобільних застосунків чи дизайн з допомогою ШІ.

Це свідчить про прагнення молодої групи до глибокої експертизи та професійного зростання. с

Довідка Finance.ua:

В Україні фриланс завжди був більш популярний серед чоловіків, але війна та інші економічні фактори задають свої тренди — кількість чоловіків серед нових фрилансерів почала зменшуватися. Натомість серед спеціалістів, які переходять працювати на фриланс, зросла частка жінок. Зараз вона становить 59%.

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає.

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