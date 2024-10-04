В Украине более 20% фрилансеров используют ИИ в работе: как в мире (инфографика) — Finance.ua

В Украине более 20% фрилансеров используют ИИ в работе: как в мире (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

В Украине более 20% фрилансеров используют ИИ в работе: как в мире (инфографика)

В Украине 21,9% украинских фрилансеров используют ИИ в работе. Об этом говорится в исследовании пишет Freelancehunt

Пока поколения постарше только адаптируются к новым возможностям, зуммеры уже активно интегрируют ИИ в ежедневную работу, используя его для автоматизации процессов, повышения производительности и создания инновационных решений. Это поколение усматривает в искусственном интеллекте не просто инструмент, а ключевой элемент своей карьерной стратегии на фрилансе.

20% фрилансеров регулярно используют ИИ для таких задач, как исследования, мозговой штурм, написание предложений и программирование.

Зуммеры и миллениалы быстрее адаптируются к использованию ИИ в работе. Они выросли в мире технологий, поэтому понимают, как искусственный интеллект может помочь в выполнении задач и повысить конкурентоспособность.

Старшее поколение, в том числе люди в возрасте 48 лет и старше, подходит к ИИ с некоторой осторожностью и даже скептицизмом. Однако значительная часть из них планирует использовать эти технологии в будущем, что свидетельствует о постепенном изменении отношения.

Мужчины vs женщины: кто больше использует ИИ

Молодые фрилансеры больше всего увлекаются искусственным интеллектом, особенно мужчины. Например, среди тех, кому от 18 до 23 лет, 86% мужчин активно пользуются ИИ, тогда как среди женщин этот показатель несколько ниже — около 69%.

Фрилансеры старшей возрастной категории уже не столь активно применяют ИИ, однако мужчины все равно остаются более заинтересованными. А в 48 лет только около 47% мужчин и 43% женщин продолжают использовать эти технологии.

Готовы ли фрилансеры инвестировать в овладение новыми инструментами ИИ

Более 50% зуммеров готовы инвестировать в обучение. Молодые фрилансеры активно осваивают новые технологии, в частности, инструменты искусственного интеллекта, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Миллениалы менее решительны — лишь 5,3% готовы вкладывать в развитие значительные ресурсы, а 32,7% - небольшие.

Как сообщает Bloomberg, мировой рынок продуктов, связанных с искусственным интеллектом, к 2027 году достигнет $990 млрд. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой фирмы Bain & Co.

Исследователи считают, что LLM в том состоянии, в каком они сейчас находятся, можно выпускать без волнений по поводу безопасности. Единственная угроза, которую может нести искусственный интеллект, заключается в злонамеренном применении реальными людьми.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации нарабатывает политику по внедрению искусственного интеллекта в работу государства. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. По его мнению, таким образом появится возможность «обогнать» другие цифровые правительства.

Искусственный интеллект часто изображают как угрозу человечеству, как в фильме «Терминатор» с восстанием Skynet. Однако новое исследование утверждает, что такой угрозы пока нет. Возглавлявшая это исследование украинский профессор компьютерных наук Ирина Гуревич отмечает, что больше стоит сосредоточиться на том, как именно используют искусственный интеллект.

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