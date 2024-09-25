Мінцифри формує політику для впровадження ШІ в роботу держави — Федоров — Finance.ua
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Мінцифри формує політику для впровадження ШІ в роботу держави — Федоров

Фінтех і Картки
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Мінцифри формує політику для впровадження ШІ в роботу держави — Федоров
Мінцифри формує політику для впровадження ШІ в роботу держави — Федоров
Міністерство цифрової трансформації напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.
Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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«У кожному напрямі (над якими працює Мінцифри. — Ред.) є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект», — сказав віцепрем’єр з інновацій на форумі «Диригенти змін» від Deloitte в середу.
Він зазначив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На його думку, таким чином, з’явиться можливість «обігнати» інші цифрові уряди.
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«Ми зі 102-го місця у світі на п’яте місце за п’ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація — той напрям, який зараз для нас пріоритетний», — наголосив Федоров.
Федоров додав, що представники Мінцифри проводитимуть зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити компанії.
«Я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі», — підсумував міністр.
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Зі свого боку заступник міністра економіки Олександр Циборт 21 вересня повідомив у фейсбуці, що обговорював із українським офісом Google можливість інтеграції ШІ в державні сервіси.
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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